《后来的我们》退票事件-谁是“幕后玩家”

■国家电影局：大规模“退票”确有异常，已介入调查

■刘若英工作室：配合相关部门查明真相，望回归电影本身

晨报记者 陆乙尔

这个“五一”档，刘若英导演处女作《后来的我们》在票房上一路领先，截至昨晚票房已突破7亿元。票房飘红的背后，却传出了一些不和谐的声音。4月28日上映当晚，该片被爆出现恶意刷票和退票事件，随后片方猫眼作出回应，表示从未干扰市场秩序并会配合主管部门进行调查。随着事件发酵，国家电影局已约谈影片出品方、发行方等相关人员，并表示反对任何票房造假的行为，一旦发现查明将严肃处理。昨晚，刘若英工作室也作出回应，表示会积极配合相关部门尽早查明真相。

进展

电影局已约谈相关人员

据多个电影票房数据平台显示，《后来的我们》上映首日和次日单日票房分别为2.8亿元、2.7亿元左右，截至昨晚累计票房已突破7亿元，领先同档期第二名、由徐峥主演的《幕后玩家》近5.7亿元。

高票房的背后却布满疑云。首映当晚，《后来的我们》 被电影相关自媒体爆出出现大量恶意刷票再在开场前退票的事件，次日凌晨，作为影片片方和发行方的猫眼就此发表声明，公布了经其调查过后的关键数据，“截至4月28日23点，经排查，猫眼平台疑似恶意刷票并退票数量约38万张，涉及票房约1300万元，占影片当日总票房2.8亿元的4.6%。恶意刷票订单集中在19.9元等特惠票。”在事件被爆后，多家院线、影院关闭了退票通道，或采取了每个场次限制退票数量的措施。

国家电影局关注到行业上述反映之后，依据国家电影专资数据平台的数据，对近几日退票信息进行了分析，初步认定该影片退票情况确有异常，具体问题尚待研判。

虽然国家电影局并未公开异常情况的具体数据及相关解释，不过据晨报记者了解，电影退票率一般为千分之二到千分之三，猫眼公布的4.6%的退票率的确过高。

据悉，4月29日电影局有关负责人已对影片出品方、发行方等相关人员进行了约谈。电影局相关负责人还表示，坚决反对不正当竞争，反对任何票房造假的行为，决不允许任何扰乱电影市场、破坏市场秩序、损害电影产业整体利益和声誉的行为。对此一旦发现查明，将严肃处理。

昨晚，刘若英工作室的官方微博发表声明，表示感谢电影局的发声，并称会“积极协助配合相关部门尽早查明真相，使作品早日回到更纯粹的电影讨论之中”。声明中还透露，刘若英团队自4月28日迄今都持续和片方及发行方沟通，希望找出问题所在、查清事实真相。

操作

疑似“空手套白狼”绑架排片

此次“退票”风波已不是第一次电影票房“出事”了。以往一些电影为了票房数字好看，曾出现过“注水”“锁场”“买票房”等手段。例如片方包场“注水”，出手买下午夜、清晨等较差时间段的影院排片场，这样既不影响黄金时间段普通观众买票，又能快速提高票房。有些由人气较高的偶像出演的电影，粉丝则会提前买下黄金时间段场次的部分座位，避免影院方因上座率低而降低或撤销排片场次。

而这次大规模退票的情况则是第一次出现，有业内人士认为这是一种全新的“票房造假手段”。《后来的我们》出现大规模退票是在首映当天，首映日约2.8亿元的票房中有近一半为预售票房。

据专业人士分析称，在该片预售阶段，就有未知操作方下场，大面积、大规模地购入预售票，预售票房大幅提高后，影院则会根据利好数据来提高上映后的排片率，增加排映场次。上映当日，未知操作方再利用影院退票渠道对提前购入的电影票进行退票，此时这些已售出大量影票的场次已无法取消排片。总结来说，即未知操作方“空手套白狼”，一分钱没花或只花了少量退票手续费的钱，就做到了“冲高预售、绑架排片”的效果。

影响

影院观众市场秩序都受损

有院线经理告诉晨报记者，这次事件中，因为大规模退票，一方面影院没能收到电影票钱，另一方面因退票而空出的座位也来不及再出售，影院和真正想看片的观众利益都受到了损害，更扰乱了原本健康良好的市场秩序。

有影院相关人士表示，其所在影院未开通第三方退票通道，因此并未受到波及，该人士认为此次“退票风波”是发行方的一种宣传手段。“影院排片是以市场为首要考虑的，关注更多的是电影本身。以前的电影宣传更多也是在剧情、演员等内容上做文章，而用数字来营销，对电影本身而言其实有点本末倒置了。”不过该人士也透露，《后来的我们》 在其影院仍是排片主力，从影院现场来看，观众口碑也很不错。的确，该片上映第二天开始，全国排片率及预排片率一直维持在50%左右，遥遥领先于第二名《幕后玩家》17%的排片率。

截至记者发稿前，国家电影局并未公开调查结果，这场“退票风波”的真相仍待揭开。