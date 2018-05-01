统一时区、拆除喇叭 朝韩开始“互动”

惠晓霜（新华社专特稿）

朝鲜中央通讯社30日报道，朝鲜最高人民会议常任委员会当天发布政令，为统一北南双方的时间，5月5日起把平壤时间改为以东经135度为基准的东9区时间，将比现在的时间早30分钟。

朝中社同一天还报道，发布这一政令，是按照朝鲜最高领导人金正恩的建议。金正恩27日与韩国总统文在寅举行北南首脑会晤期间，与文在寅讨论统一双方时间。

报道说，金正恩看到会场两个挂钟分别显示平壤时间和首尔时间，“心里很难过”，因而提议“让我们首先统一北方和南方的时间”，“作为实现民族和解和团结的第一步实际措施”。

朝鲜2015年8月15日开始使用以东经127度30分为基准设立的平壤时间，比韩国和日本采用的东9区时间推迟30分钟。8月15日是朝鲜半岛摆脱日本殖民统治纪念日。这一天在朝鲜被称为“祖国解放日”，在韩国被定为“光复节”。朝鲜最高人民会议常任委员会当时在更改时间的政令中说，日本帝国主义曾实行抹杀朝鲜民族的政策，践踏朝鲜历史和文化，剥夺朝鲜标准时间。清算日本百年罪行、巩固国家主权是朝鲜军民的坚定信念。

韩国政府29日披露金正恩与文在寅讨论统一时区的消息。韩联社评述，统一时区并非书面协议，朝方在韩方发布消息一天后就宣布更改时间，体现朝方履行协议的决心。

韩方30日也着手互动。韩国国防部宣布，5月1日开始，撤除朝鲜半岛军事分界线韩方一侧对朝宣传战扩音器，作为落实《板门店宣言》的行动之一。首脑会前，韩方已经在分界线停止对朝广播宣传，朝方采取了相同行动。韩国国防部发言人崔贤洙在新闻发布会上说，撤除扩音器“是建立军事互信的第一步”。

朝韩在宣言中说，双方将共同努力，缓和半岛军事紧张，消除战争风险。作为具体措施，双方将全面停止引发军事紧张和冲突的一切行为，5月1日起在军事分界线一带停止包括扩音器喊话、散布传单在内的一切敌对行为并撤走工具，把非军事区变为和平地带。

一份30日发布的民意调查结果显示，超过60%的韩国人相信朝鲜半岛将实现无核化及和解。

韩国基督教广播电台委托民调公司“真实计量器”作这项调查。500名调查对象中，64.7%的人相信，朝鲜半岛将实现无核化和持久和平；看法相反的人占28.3%。

这次调查作于27日。当天文在寅与朝鲜最高领导人金正恩在板门店会晤并签署共同宣言，确认无核化为共同目标，同意停止敌对行动、构建持久和平机制。

调查中，52.1%的人说，他们原先不信任朝方，而现在改变了态度；26.2%的人依然不信任朝方；12.6%的人始终信任。

“真实计量器”公司另一份民调显示，韩国总统文在寅的支持率为70%，为将近4个月以来新高。这项调查每周一次，最新支持率比上一次上升2.2个百分点，不支持率为24.4%，下降3个百分点。