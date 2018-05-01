【央视快评】新时代是干出来的

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在“五一”国际劳动节来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给中国劳动关系学院劳模本科班学员回信。总书记在回信中强调，劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽。全社会都应该尊敬劳动模范、弘扬劳模精神，让诚实劳动、勤勉工作蔚然成风。

“社会主义是干出来的，新时代也是干出来的。”习总书记回信中这一激动人心的朴实话语，立即引起新媒体舆论场的热议和好评。在“五一”劳动节这个特殊节点，总书记激励广大劳动者争做新时代的奋斗者，必将激发起全国人民以实干开创未来、向着中华民族伟大复兴的中国梦奋力前行的澎湃力量。

人民创造历史，奋斗成就伟业。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央带领下，中国特色社会主义各项事业取得巨大进步，为奋斗者写下最好的实践注脚：从扶贫攻坚到科技创新，从依法治国到强军之路，从深化改革到扩大开放，都是在人民领袖习近平的带领下，千千万万奋斗者勠力同心胼手胝足干出来的。

这是奋斗者最好的时代。每一个人都是新时代的见证者、开创者、建设者。随着党和国家事业发生历史性变革，中国发展站到了新的历史起点上，中国特色社会主义进入了新时代，给亿万奋斗者开辟了广阔新天地。“天高任鸟飞，海阔凭鱼跃”，作为新时代的奋斗者，我们要将小我融入大我之中，把个人的理想融入中华民族伟大复兴的事业之中，以砥砺奋进的实践，不负伟大的时代。

新时代是干出来的。进入新时代，我们如何满足人民日益增长的美好生活需要，提高群众的获得感幸福感安全感？如何推动经济从高速增长转向高质量发展，建立符合时代要求的现代经济体系？如何突破核心技术，把发展的命脉牢牢握在自己手中？破解这一道道时代命题，必须要有决心有信心有恒心，大力弘扬实干精神，实字当头，干字为先，逢山开路、遇水架桥，在持续奋斗中攻坚克难。

值此“五一”劳动节之际，我们要积极响应习总书记的号召，永不懈怠、接力奋斗，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，乘着新时代的浩荡东风，加满油，把稳舵，鼓足劲，让承载着13亿多中国人民伟大梦想的中华巨轮劈波斩浪、扬帆远航，胜利驶向美好的明天！（央视评论员）