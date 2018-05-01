“

新时代是奋斗者的时代。”

——习近平

“

广大人民群众坚持爱国奉献，无怨无悔，

让我感到千千万万普通人最伟大，

同时让我感到幸福都是奋斗出来的。

”

——习近平

先来认识几位普通的劳动者

1

“钳工状元”郭锐

郭锐出身铁道世家

他参与研发和生产的“复兴号”

不断刷新着“中国速度”

在复兴号动车组的50多万个零部件中

转向架分体式轴向组装的装备精度

要控制在0.04毫米以内

“我很幸运，这辈子圆了

成为中国‘第一代高铁工人’的梦想”

正是这种精益求精、不懈奋斗的工匠精神

才使得我们的高铁居于世界领先水平

2

“鸿雁天路快递员”葛军

2009年7月，

青海邮政开通格（尔木）唐（古拉山镇）邮路

这条长500公里的邮路

地处人们常说的地球“第三极”

平均海拔4600米，自然条件恶劣

年平均气温零下6摄氏度

空气含氧量仅为平原地区的43%

还需穿越可可西里无人区

走一趟就要一天

这样一条路，他一个人、一辆车

一走就是7年、35万公里

一次又一次上路，风里雪里

送出天路上人与人之间最真挚的牵挂

3

“公益行者”杨军

他扎根新疆

致力于新疆民间公益组织

和少数民族公益事业

让1000余万元公益资金在新疆落地生根

超过10万名儿童获益

2004年，他创立国内第一支户外救援队

四川雅安地震、甘肃岷县地震、云南鲁甸地震

……

灾难发生时他总是第一时间带领团队

奔赴灾区开展救援工作

“哪里有地震，哪里就有杨军”

4

“创客女警”陈默

她不懈探索“互联网＋”在公安工作中的应用

构建了以群防群治力量为主体的

网上网下立体防控体系

有效破解7类重点人员管控、教育的

社会管理难题

打通了5大类19小类61项

公安户籍行政审批“关卡”

让数据多跑腿、群众少跑路逐步成为现实

5

“最美村支书”程桔

4年前，在广州工作的程桔

回到家乡湖北崇阳县大市村探亲

发现300多户的村子

只有5个年轻人留守在家

在老支书的劝说下

她放弃繁华都市的白领生活

当上了一名村支书

从深更半夜钻山窝帮村民找羊

到村民因为争地纠纷把气撒到她身上

从揣着项目书到县里、市里给村里找资金

到带领村民修路、办厂、建基地

终于，她带领全村率先脱贫

昔日的空心村成了“绿富美”

......

“

奋斗是艰辛的，

艰难困苦、玉汝于成，

没有艰辛就不是真正的奋斗，

我们要勇于在艰苦奋斗中

净化灵魂、磨砺意志、坚定信念。”

——习近平

2003年“神五”发射，火箭加速上升时

产生了与人体内脏频率相近的共振

杨利伟感觉五脏六腑都要碎了

他盯着计时器，算着时间

心想就算是牺牲了也要记录下这个过程

供科研人员今后改进

从神舟五号首飞成功

到神舟十一号问鼎苍穹

背后饱含着包括航天员在内的

无数航天科技工作者的

艰辛奋斗和奉献牺牲

2016年里约奥运会

当惠若琪一记重扣让中国女排拿下赛点

时隔12年再夺奥运金牌时

小马拉卡纳体育馆沸腾了

万里之外的神州大地沸腾了

冠军之路，却藏着无数艰辛与伤痛

早在2010年，惠若琪在比赛中不幸受伤

左肩里面埋下7根钢钉

2015年，又被查出心脏问题

为了继续站在排球场上

她选择了进行心脏射频消融手术

她说

中国女排打的是一股不服输的劲头

中国女排是一只拖不垮打不烂的球队

这是女排的奋斗

也是中国的荣耀

女排精神是中华体育健儿

和中国人民砥砺奋进的象征

......

“ 奋斗是长期的，

前人栽树、后人乘凉，

伟大事业需要几代人、十几代人、

几十代人持续奋斗。”

——习近平

50多年前

一群平均年龄不到24岁的年轻人

毅然来到黄沙漫天、草木难生的塞罕坝

半个多世纪里，前仆后继的三代塞罕坝人

只做了一件事——种树

第一代林场创业者斗天寒、喝雪水，

目睹了自己种植的树木不到8%的成活率

他们用了20年造林96万亩

一道坚实的生态屏障拔地而起

第二代、第三代塞罕坝人

无畏风霜雪雨、天寒地冻、酷暑难耐

把林子当生命一样看待

如今，第一代塞罕坝人都已至暮年

有些已经离世

但他们艰苦创业、无私奉献的精神

却跨越时空，薪火相传

如今的塞罕坝已是郁郁葱葱的林海

守卫着华北地区的生态安全

几代人用实际行动诠释了

“绿水青山就是金山银山”的理念

40多年前

在扎龙国家级自然保护区

有一位渔民徐铁林

以养鹤护鹤闻名

一家人与丹顶鹤结下不解之缘

31年前

长女徐秀娟为寻鹤落水遇难，年仅23岁

4年前

徐秀娟的弟弟徐建峰也因公殉职

照片中的女孩叫徐卓

第三代养鹤人

大学毕业后

她告别繁华都市

回到黑龙江齐齐哈尔扎龙

毅然接过父亲徐建峰的接力棒

完成他们未竟的事业

目前，扎龙已建成

世界最先进的丹顶鹤繁育基地

和最优良的基因库

一家三代与一群丹顶鹤的生死相守

是悲歌，更是壮歌

......

“ 奋斗是曲折的，

“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”，

要奋斗就会有牺牲，

我们要始终发扬大无畏精神和无私奉献精神。”

——习近平

“为什么回国？”

经常有人向海归战略科学家黄大年

问起这个问题

“祖国高于一切”

这是黄大年用生命作出的回答

在海外的18年里

他密切关注祖国科技事业的发展

在情感上“从未和祖国分开过”

回国后的7年

他更是经常工作到凌晨两三点钟

3次累倒在工作岗位上

2017年1月8日

科学的星空中

一颗璀璨的明星悄然陨落

黄大年为他执着追求的科技事业

燃尽最后一丝心血

永远地闭上了眼睛

2017年3月18日

福建南平市政和县县委书记

廖俊波出差途中遭遇车祸

经抢救无效因公殉职，年仅49岁

由于地处偏僻，自然条件恶劣

廖俊波就任县委书记时

只有两条省道过境

没有国道，更没有高速公路

全县财政收入全省倒数第一

他立下誓言、迎难而上

长期在基层一线工作

几十年如一日

家人想和他吃顿年夜饭都不容易

4年后

他带领政和跨入增长速度“省十佳”

3万多贫困人口摘掉帽子

......

“ 中国的伟大发展成就

是中国人民用自己的双手创造的，

是一代又一代中国人接力奋斗创造的。”

——习近平

“慧眼”卫星遨游太空

C919大型客机飞上蓝天

量子计算机研制成功

海水稻进行测产

首艘国产航母下水

“海翼”号深海滑翔机完成深海观测

首次海域可燃冰试采成功

洋山四期自动化码头正式开港

港珠澳大桥主体工程全线贯通

复兴号奔驰在祖国广袤的大地上

……

“

国家富强，民族复兴，

最终要体现在千千万万个家庭都幸福美满上，

体现在亿万人民生活不断改善上。

千家万户都好，国家才能好，民族才能好。”

——习近平

党的十八大以来的五年

中国国内生产总值从54万亿元

增加到82.7万亿元

对世界经济增长贡献率超过30%

五年来

高速铁路运营里程从9000多公里

增加到2万5千公里

占世界三分之二

五年来

新建改建农村公路127万公里

完成新一轮农村电网改造

建成全球最大的移动宽带网

五年来

城镇新增就业6600万人以上

国务院部门行政审批事项削减44%

职业资格许可和认定大幅减少

五年来

全国贫困人口减少6800多万

易地扶贫搬迁830万人

贫困发生率由10.2%下降到3.1%

五年来

居民收入年均增长7.4%

超过经济增速

五年来

社会养老保险覆盖9亿多人

基本医疗保险覆盖13.5亿人

织就了世界上最大的社会保障网

五年来

加强散煤治理，优化能源结构

重点地区细颗粒物（PM2.5）

平均浓度下降30%以上

五年来

棚户区住房改造2600多万套

农村危房改造1700多万户

上亿人喜迁新居

五年来

改善农村义务教育薄弱学校办学条件

提高乡村教师待遇

营养改善计划惠及3600多万农村学生

......

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下

全国各族人民同心同德，同向同行

展现了新时代中国发展的

新气象、新作为、新前景

“ 今天，我们要不忘初心、牢记使命，

继续以逢山开路、遇水架桥的开拓精神，

开新局于伟大的社会革命，

强体魄于伟大的自我革命，

在我们广袤的国土上继续书写

13亿多中国人民伟大奋斗的历史新篇章！”

——习近平

奋斗的你们

成就奋进的中国！

来源：新华社