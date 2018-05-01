【央广时评】劳动是幸福之源 要幸福就要奋斗

“五一”劳动节诞生至今已过百年，现在仍是全球性的节日，是世界上80多个国家的全国性节日。它是全世界劳动人民共同拥有的节日。劳动创造了人类，创造了价值，创造了人类社会。离开劳动，我们妄谈经济，妄谈财富，也妄谈投资。

虽然历史课本上曾经介绍过五一劳动节的来历，今天我们再来回顾一下，劳动节的诞生被打上了深深的经济烙印。

19世纪人类站在工业化的门槛上，农民离开土地，成为劳工。他们的生活更好了吗？英国著名女作家伊丽莎白?盖斯凯尔的小说《北与南》里就描述了那个时代背景下，英国北方工业小镇米尔顿的生活。在飞絮漫天、机器轰鸣的厂房里，只有十几岁的女童工看守着日夜不歇的纺织机。每天十几个小时的劳作，却并不能换来足以果腹的面包。恶劣的工作环境，让很多年轻人得了尘肺病，无钱医治，也无法休息，不工作连饭钱都没有，只能在昏暗肮脏的出租屋里等死。

老牌工业强国英国当时的情况如此，后起之秀美国也好不到哪里去！工人们每天要劳动14至16个小时，有的甚至长达18个小时，但工资却很低。美国广大劳工的集体抗议，从1877年开始，到1886年，美国劳工的游行示威就没有断过，还为此流了血，付出了生命的代价。在1889年7月，由恩格斯领导的第二国际在巴黎举行代表大会。会议通过决议，规定1890年5月1日国际劳动者举行游行，并决定把5月1日这一天定为国际劳动节，这样斗争的结果，就是实现了工人们提出的“8小时工作制”。

从19世纪末到20世纪，劳工们的工作生活条件日益改善。8小时工作制，一周就40个小时，很多国家和地区根本达不到，美国平均每周的工作时间不到35个小时，在发达国家里绝对算长的。瑞典全国正在向6小时工作制过渡，即每周工作30小时。

从一天工作18个小时，到一天工作6个小时，从食不果腹，到衣食无忧。什么原因呢？劳动效率提高了呀！感谢科技提高了劳动效率，让我们跑得更远，更快，干得更多，更好。眼瞅着人工智能在敲门，人们不禁要问，劳动还有意义吗？有一天，当机器人占领所有岗位之后，还需要人类劳动吗？人工智能也许还有距离，但是劳动还是平等的吗？马云与快递小哥，谁的劳动更“值钱”？劳动是公平的吗？劳动真的不分高低贵贱吗？

劳动已经不再局限于经济学领域，突然之间变成了哲学话题。但是我还是想从财经的角度来回答两个深奥的哲学命题。

先来回答，马云与快递小哥，谁的劳动更“值钱”？如果从价格的角度来说，马云的劳动当然更加值钱，但从价值的角度两者是一样的。马云承担的责任是构建维护阿里巴巴商业体系，如果因为他的失误，体系有缺损，快递小哥就不能更好地发挥价值；如果快递小哥罢工，阿里巴巴也很难运转。二者各有分工，不可或缺。从心理感受而言，马云获得的是掌控商业帝国的挥斥方遒，而快递小哥获得是安身立命的小确幸。

马云和快递小哥，是脑力劳动和体力劳动的两个极端，在现实生活中，更多的是普通的脑力劳动者和普通的体力劳动者。这两类劳动即便从价格上也正在不断靠近。金融行业的金领们身披高富帅的外衣令人艳羡，高级技工低调难求收入高。窝在家，打网游，看网剧的宅男宅女收入不见得比天天送餐的快递小哥们挣得多。

再来看看第二个问题，人工智能来了，人类还需要劳动吗？每一次技术的革命都会让一些劳动失去意义。就以电子通讯来说，最开始，电报是人类便捷的信息传递方式，于是有了发报员，后来出现了电话，接线员成了新宠，发报员没那么受欢迎，再后来就是移动电话，发报员没有了，固定电话都少了，接线员也失业啦。再后来连移动电话的使用都少了，大家用互联网了！每一次技术革命消灭了一些行业，又会产生一些新行业。互联网来了，才有快递小哥！人工智能也一样，它会帮我们干，但不会让劳动消失。人工智能帮我干哪些我们不喜欢的工作，我们就有更多的时间去干我们自己喜欢的工作，到那个时候，劳动也许真的就成为了我们的必需品，而不是为了生存才不得不为之。

到了那一天，我们也就能彻底了解，劳动和幸福之间原来是一种多么直接和确定的关系。饱食终日，无所用心的生活才是一种悲哀！

正如习近平总书记在第十三届全国人民代表大会第一次会议上指出，中国人民自古就明白，世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗。今天，中国人民拥有的一切，凝聚着中国人的聪明才智，浸透着中国人的辛勤汗水，蕴涵着中国人的巨大牺牲。我相信，只要13亿多中国人民始终发扬这种伟大奋斗精神，我们就一定能够达到创造人民更加美好生活的宏伟目标！（央广网评论员 季苏平）