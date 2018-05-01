央视新闻

“民生在勤，勤则不匮”。十八大以来，习近平曾多次接见劳动模范和先进工作者，也在多个场合表达过尊重劳动、尊重人才的理念。

习近平崇敬劳模，也热爱劳动，16岁就到陕北农村插队，走上领导岗位后，勤勉工作，做到“案无积卷，事不过夜”。五一劳动节来临之际，我们来看看“劳模”习近平是怎么炼成的。

延安插队

除了生病，几乎没歇着

1969年冬天，16岁的习近平和其他两万多名知青一起，踏上了西去的列车，开始了在陕北高原7年的知青生涯。在这里，他种地、拉煤、打坝、挑粪……和陕北的乡亲们同吃同住同劳动。来自城市的他不仅很快过了“劳动关”，还成了“最壮的劳动力”。

△延安电视台资料画面

2004年8月，时任浙江省委书记的习近平曾接受延安电视台专访，他回忆了在延安插队时的经历：“刚刚参加劳动的小女孩，十五六岁，我们当时也十五六岁，拿跟我们一样的工分，我们觉得简直是一种歧视，实际上是自己没本事。但是这一年下来我就干得没黑没白，风里雨里我们都在窑洞里铡草，牲口圈里铡草，然后一样一样地学。当然这些，一年过去了以后全掌握了，体力也上来了。后来就评成十分，十分还是里边最壮的劳动力。”

△在送习近平（前排中）上大学时，梁家河村民与习近平的合影。(资料图片)

在2003年，习近平接受央视《东方之子》专访时，回忆了那段岁月：“一年365天，除了生病，几乎没有歇着。下雨刮风在窑洞里铡草，晚上跟着看牲口，还要去放羊，什么活都干。”

央视独家视频《初心》

河北正定

深夜办公室的灯光

习近平在正定的3年多时间里，睡在办公室。而在吃饭问题上，习近平总是在机关食堂与大家一起“吃大锅饭”。他说，“吃大锅饭”好。一是可以边吃边聊，相互交流；二是可以互相监督，减少不必要的浪费；三是可以边吃边谈工作。可谓一举三得。

时任正定县委办公室资料组组长的王志敏回忆了这样一件趣事：上一任县委书记冯国强，晚上经常加班，办公室人员也跟着熬夜；近平同志上任后，大家一度很高兴，觉得换了县委书记，该缓缓劲儿了吧，没想到这位年轻的县委书记加班更多、下班时间更晚。

追寻习近平总书记的初心之正定篇

“当时近平同志办公室已经搬到新办公楼二层南边，干部群众在深夜常常看到他办公室的灯光。”王志敏时常怀念那段“紧张而快乐”的时光，喜欢吟诗作赋的他，退休后写了一首《灯窗剪影》：月明雪霁小楼东，遥望南窗烛影红。解语百机伏案牍，平常巷陌最关情。

△1983年，在河北正定办公室里的习近平。

福建宁德

遍布乡镇的足迹

1988年6月，习近平到任宁德。在福建，他依然坚持劳动不忘本的良好习惯。在宁德期间，他两度深入九都乡看望九仙村畲族群众，走访慰问受灾群众。

1989年7月，寿宁县下党乡发生灾情，在交通等各方面条件艰苦的情况下，他坚持实地察看灾情。时任宁德地委书记习近平带领地直相关部门负责人头戴草帽，肩搭毛巾，顶着炎炎烈日，在崎岖山路上跋涉2个多小时，深入到乡政府所在的下党村。条件极其简陋，大家就围坐在小板凳上开会。吃饭、午休就安排在鸾峰桥上，午饭后，稍作休息，习近平又进村入户、访贫问苦。

参加调研的时任寿宁县委常委、常务副县长连德仁在日记中写道：“这一天，乘车5个小时，步行4个半小时，开会座谈访贫2个小时，一路风尘，大汗淋漓，辛苦程度不言而喻……回到县城招待所后，许多干部才发现脚底、脚趾都磨出了血泡。”

习近平同志后来用“异常艰苦、异常难忘”来形容此次下党之行。

1989年12月2日，中共宁德地委书记习近平同志带领地直机关千余名干部到宁德县南漈水利工地参加清沟排障修整水渠劳动。

宁德曾是全国十八个集中连片贫困地区之一，习近平在宁德待了一年零11个月，基本走遍了所有的乡镇。当时没有通路的4个乡，他去了3个，都用了一天时间。这段时间，他不仅参与劳动，还对劳动进行了深层次的思考，在《摆脱贫困》一书中，习近平曾写道：“农村劳动力如果继续束缚在原有规模的耕地上，倚锄舞镰，沿袭几千年来日出而作、日落而息的耕作老传统，进行慢节奏、低效率的生产劳动，那就不是一件好事。反之，用改革开放的眼光看待劳动力的大量转移，会惊喜地发现，我们又获得了一种极其宝贵、可待开发、可能创造巨大价值的崭新资源。”

领导人习近平

案无积卷，事不过夜

担任党和国家领导人后，习近平的工作内容变了，但是工作强度有增无减，工作效率只升不降。仅仅2017年，习近平就发表重要讲话30余次，参加会议活动113次，考察调研7次，参加外事活动103次。国内足迹遍及北京、河北、广西、山西、香港、上海、江苏等地。

△2017年1月，习近平在张家口考察冬奥筹备情况。

从家门口到大洋彼岸，从G20到APEC，除了“一带一路高峰论坛”和“金砖厦门会晤”两场主场外交，习近平主席5次踏出国门，足迹遍布亚、欧、美三大洲，出访8个国家，继续构建中国外交“朋友圈”，推动大国关系、周边关系的稳定与发展。每一次出访，习近平的时间都很紧张，这使得他的日程安排常常要精确到分钟。

△2017年11月10日，国家主席习近平应邀出席在越南岘港举行的亚太经合组织工商领导人峰会并发表题为《抓住世界经济转型机遇谋求亚太更大发展》的主旨演讲。

2016年杭州G20峰会当天一天时间，习近平出席大小活动19场，会见各国政要80人次以上，工作时间超过15个小时。

习近平总书记的一天

外交部翻译周宇多次跟随习近平参加活动，她说：“他确实经常吃不上饭。有一次完全没有时间吃晚饭。主席的警卫员趁着从一场双边（活动）到另一场双边（活动），就塞了一盒饼干给我，说你待会到车上让主席吃几块垫补一下，别太饿着了。”

“案无积卷，事不过夜”，习近平一直在践行着自己的劳动观。

资料来源：延安电视台 河北日报 人民网 新华网等