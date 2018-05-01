“牛弹琴”微信公号
2018-05-01 17:43
前几天，美国总统特朗普和德国总理默克尔，又一次不欢而散。回到欧洲后，默克尔撂下狠话，德英法已商定，如果钢铝关税问题上，美国不赋予欧盟永久豁免权，欧盟就准备反击。
德美矛盾进一步激化。去年七国峰会后，面对美国的大棒挥舞，默克尔曾感慨说，欧洲人以后只能靠自己了。
刚刚到访美国的法国总统马克龙，在美国国会演讲时也说：我相信，通过世贸组织的协商，我们可以找到包括贸易不平衡的正确答案，“是我们写的这些规则，我们应该遵守它们”。
弦外有音，也说出了各国对美国不按国际规则办事的烦恼。大棒想挥向谁就挥向谁，协议想撕毁就撕毁。这已经不是一般的任性，真可谓天下苦美久矣。
越来越多的国家，对美国此举表示了不满和反对。
日前中印领导人武汉会晤，中国外交部发表的中印共识里，就有这么一句话：支持多边贸易体制，反对保护主义，推进开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化。
请注意关键词：1、支持多边贸易体制；2、反对保护主义；3、推进经济全球化。
这是外交语言，何尝不是对美国不点名的批评？
不久前，王毅访问日本，日本首相安倍晋三在会见他时也专门说了这么一句话：日本同样重视世界贸易组织规则，主张按世贸组织规则处理经贸问题。
连日本都对美国表现出了不满，可见不满有多强烈。
所以，不久前在钢铝问题上，对于中国在世贸组织对美国发起的诉讼，4月24日，欧盟果断加入中国一边。
当时欧盟的声明这么说：
欧盟特此知会美利坚合众国政府、中国政府和争端解决机构。鉴于巨大的贸易利益，欧盟要求加入由中国于2018年4月9日向世贸成员国们提出的，针对美国对钢铝制品采取行动的谈话。
德美矛盾进一步激化。去年七国峰会后，面对美国的大棒挥舞，默克尔曾感慨说，欧洲人以后只能靠自己了。
刚刚到访美国的法国总统马克龙，在美国国会演讲时也说：我相信，通过世贸组织的协商，我们可以找到包括贸易不平衡的正确答案，“是我们写的这些规则，我们应该遵守它们”。
弦外有音，也说出了各国对美国不按国际规则办事的烦恼。大棒想挥向谁就挥向谁，协议想撕毁就撕毁。这已经不是一般的任性，真可谓天下苦美久矣。
越来越多的国家，对美国此举表示了不满和反对。
日前中印领导人武汉会晤，中国外交部发表的中印共识里，就有这么一句话：支持多边贸易体制，反对保护主义，推进开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化。
请注意关键词：1、支持多边贸易体制；2、反对保护主义；3、推进经济全球化。
这是外交语言，何尝不是对美国不点名的批评？
不久前，王毅访问日本，日本首相安倍晋三在会见他时也专门说了这么一句话：日本同样重视世界贸易组织规则，主张按世贸组织规则处理经贸问题。
连日本都对美国表现出了不满，可见不满有多强烈。
所以，不久前在钢铝问题上，对于中国在世贸组织对美国发起的诉讼，4月24日，欧盟果断加入中国一边。
当时欧盟的声明这么说：
欧盟特此知会美利坚合众国政府、中国政府和争端解决机构。鉴于巨大的贸易利益，欧盟要求加入由中国于2018年4月9日向世贸成员国们提出的，针对美国对钢铝制品采取行动的谈话。
欧盟都很不耐烦了，开始站到中国一边。
得道多助、失道寡助。所以，不管在去年的达沃斯世界经济论坛，还是今年的博鳌亚洲论坛，中国领导人坚定捍卫经济全球化的言论，都赢得了现场听众的热烈掌声。
要知道，美国以前可是全球化的棋手，但现在特朗普却处处要求“美国第一”；相比之下，中国则欢迎世界搭中国的快车和便车。有朋友就说，感觉世界真的变了，中美的角色在悄悄发生变化。
天下苦美久矣，现在在中美贸易问题上，中国完全站在道义的制高点上。中国是被逼上梁山，不得不强硬反击，首先肯定是为了中国的国家利益，但实际也是为全世界利益而战。
得道多助、失道寡助。所以，不管在去年的达沃斯世界经济论坛，还是今年的博鳌亚洲论坛，中国领导人坚定捍卫经济全球化的言论，都赢得了现场听众的热烈掌声。
要知道，美国以前可是全球化的棋手，但现在特朗普却处处要求“美国第一”；相比之下，中国则欢迎世界搭中国的快车和便车。有朋友就说，感觉世界真的变了，中美的角色在悄悄发生变化。
天下苦美久矣，现在在中美贸易问题上，中国完全站在道义的制高点上。中国是被逼上梁山，不得不强硬反击，首先肯定是为了中国的国家利益，但实际也是为全世界利益而战。
如果中国这样的国家，也要屈服于美国的淫威，但最后的结果，就是全世界都遭殃，世贸组织也可能成了摆设，美国更加为所欲为，世界贸易体系遭到重大打击。
按照最新的报道，美国代表团将在本周四周五到中国谈判，在最新的谈判名单中，除了特朗普贸易“四大金刚”——财长姆努钦、贸易代表莱特希泽、国家经济委员会主任库德洛、白宫贸易顾问纳瓦罗，又增加了商务部长罗斯。
倾巢而出，特朗普也使出了浑身解数，也知道中国真不好对付。一场苦战就要开始了。中国，加油！
（原题为《天下苦美久矣，中国是在为世界利益而战！》）