“牛弹琴”微信公号

2018-05-01 17:43

前几天，美国总统特朗普和德国总理默克尔，又一次不欢而散。回到欧洲后，默克尔撂下狠话，德英法已商定，如果钢铝关税问题上，美国不赋予欧盟永久豁免权，欧盟就准备反击。

德美矛盾进一步激化。去年七国峰会后，面对美国的大棒挥舞，默克尔曾感慨说，欧洲人以后只能靠自己了。

刚刚到访美国的法国总统马克龙，在美国国会演讲时也说：我相信，通过世贸组织的协商，我们可以找到包括贸易不平衡的正确答案，“是我们写的这些规则，我们应该遵守它们”。

弦外有音，也说出了各国对美国不按国际规则办事的烦恼。大棒想挥向谁就挥向谁，协议想撕毁就撕毁。这已经不是一般的任性，真可谓天下苦美久矣。

越来越多的国家，对美国此举表示了不满和反对。

日前中印领导人武汉会晤，中国外交部发表的中印共识里，就有这么一句话：支持多边贸易体制，反对保护主义，推进开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化。

请注意关键词：1、支持多边贸易体制；2、反对保护主义；3、推进经济全球化。

这是外交语言，何尝不是对美国不点名的批评？

不久前，王毅访问日本，日本首相安倍晋三在会见他时也专门说了这么一句话：日本同样重视世界贸易组织规则，主张按世贸组织规则处理经贸问题。

连日本都对美国表现出了不满，可见不满有多强烈。

所以，不久前在钢铝问题上，对于中国在世贸组织对美国发起的诉讼，4月24日，欧盟果断加入中国一边。

当时欧盟的声明这么说：

欧盟特此知会美利坚合众国政府、中国政府和争端解决机构。鉴于巨大的贸易利益，欧盟要求加入由中国于2018年4月9日向世贸成员国们提出的，针对美国对钢铝制品采取行动的谈话。