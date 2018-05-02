上港轮换阵容 今晚出战足协杯

晨报记者 俞 炯

周一下午回到上海，昨天上港队就马上开始备战今晚7点30分的足协杯第五轮比赛。在赛前新闻发布会上，上港队主帅佩雷拉也已经确认，因为近来赛程密集，后面还有多场重要比赛，因此这场足协杯球队会有所保留。

上港队本轮足协杯的对手是同为中超球队的北京人和。联赛中，近三场两胜一平保持不败的北京人和暂时保级无忧，可以放心地在足协杯上争取有所作为。

这次的上海之行，北京人和主教练路易斯·加西亚带上了全部主力，包括所有外援。而且球队中场核心，巴西人伊沃还参加了赛前的新闻发布会，意味着他肯定会出场。北京人和主帅加西亚在赛前表示，“足协杯比赛和联赛的比赛性质很不一样，对手很强大，也是夺冠热门之一。但我们很期待这场比赛，也想打好这场比赛，要是能有个好结果是相当不错的。”

对手如此重视，那么上港队这边呢？联赛两轮不胜，上港队领头羊的优势已经被缩小到1分，周末又是主场迎战强敌北京中赫国安，球队急需用一场胜利稳固中超领跑的优势。再加上，下周三上港队将做客东京，在亚冠淘汰赛首轮首回合的比赛中客场挑战鹿岛鹿角。在连续作战的情况下，球队必须要有所轮换，而本轮足协杯是让主力们充分休整的机会。在赛前发布会上，对于记者关于足协杯比赛球队在阵容上会不会有所保留的问题。上港队主帅佩雷拉的回答倒是十分干脆，“Yes(是的)！”

当然，球队轮换不代表上港队这边就不想拿下对手，晋级足协杯下一轮。主帅佩雷拉在发布会上表示，“当一支球队输掉比赛的时候，需要知道为什么输球，还需要从失利中学习、纠正和提高。联赛并不轻松，想要赢得比赛更不轻松，足协杯也一样，会是一场非常艰苦的比赛。要拿下这场比赛，我们必须做到团队作战，发挥自己的最高水平。向前的道路充满很多困难，这样艰辛的道路上，我们不能丢掉我们的团队协作，不能丢掉我们的技战术高水准，不能丢掉我们的团队精神。”

和佩雷拉一起出现在发布会现场的球队后卫贺惯也表示，“我们已经调整好了心态，这场比赛我们会展现出全新的面貌，在主场给球迷带来一场胜利。”