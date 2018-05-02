直播进入新时代 触手主播引领正能量

晨报记者马越报道 为践行社会主义价值观，弘扬民族文化和时代精神，打造更积极向上的直播平台氛围，培养更阳光正能量的直播从业者，近日，国内著名手游直播平台——触手直播平台，率旗下近20位知名主播，前往革命老区井冈山，共同开始为期4天的学习之旅。重走“挑粮小道”，走访“神山村”赠送慰问物资，深刻感受中国革命发源地带来的革命精神。

作为国内影响力最大的直播平台之一，触手直播在发展短短三年的时间里，签约了多名一线游戏主播，平均年龄24岁，全国赛事排名前三名的豪华主播阵容，更是在今年签约了王者荣耀游戏职业联赛冠亚军队伍：QG、XQ战队，致力打造移动手游电竞平台。

据《2018年中国电竞行业研究报告》，2017年中国整体电竞市场规模突破650亿元，同比增长59.4%。其中，移动电竞游戏市场规模为303亿元，移动电竞游戏市场规模由2016年的112亿元增长至2017年的303亿元，在中国电竞整体市场规模的占比由27.3%提升至46.3%。得益于《王者荣耀》、《绝地求生》等爆款手游的推广与普及，移动电竞的市场规模已经正式超越了端游电竞。

同时，由电竞行业各阶段产业链延伸出的电竞赛事、俱乐部、数据供应商、游戏直播平台等产业，也已经趋于成熟并成为投资领域的新宠儿。其中，直播平台作为深受青少年喜爱的娱乐放松聚集地，其对内容的传播效果得到了不少品牌主的肯定；因此，正确引导青少年创造健康的生活方式已成为其存在的意义之一。

对于触手直播此次红色学习之旅的意义，副总裁杨淑玉如此诠释：“游戏产业发展至今，已经是不可或缺的新兴行业，而随着诸如游戏直播应用等移动终端产品被更加广泛的应用和覆盖，手机游戏已经成为中国游戏市场未来最具发展前景的一块，触手作为游戏直播第一的直播平台，有责任也有义务去宣扬这种革命精神，触手直播不仅仅制造快乐，更是正能量精神的传递者，我们会一直为之而努力。”