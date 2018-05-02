李宇春、刘孜办当代艺术展-跨界背后是热爱，也是扶持

晨报记者 徐 宁

在娱乐圈，有很多“不务正业”的艺人，他们跨界搞艺术，把绘画、摄影、设计、当代艺术等玩出花样来。日前，上海举行了两场艺人展览，一场是李宇春在太古汇举行的“流行实验室之菜市场”的公众艺术项目（展期截至5月7日），另一场是刘孜在来福士广场会空间举行的《不断不舍不离》 交互展（展期截至5月31日）。两位艺人跨界艺术的背后，已经不仅仅是对艺术的热爱和表达，而是对年轻艺术家的扶持和帮衬。

刘孜：弃影视从设计

2007年刘孜开始接触设计圈，艺术和朋友改变了她的心态。

“演员是个岌岌可危的行业，如果不拍戏很容易被替代”，刘孜说，“那时候拍戏很纠结，把自己逼得很紧，然后我的一个朋友激励了我。这位朋友白天在律所上班，晚上在家写小说，还是两个孩子的母亲，我觉得现在女性很多元化，不应该被一种身份束缚。”

为了让自己的设计艺术走向正轨，刘孜开始到世界各地采风。在一家钢笔店，刘孜呆足了一个下午，老板给她讲了很多关于钢笔的故事，他的话至今让刘孜很感动：你会因为钢笔爱上写字。“器物是一种情感链接，我们平时关注最多的是电子产品，已经忘记真实的东西带给人的暖意”，刘孜说。于是，她回国后开始钻研瓷器，花了三年时间研究瓷器的材料，再一点点有了自己的成品和品牌。对比三年前的自己，刘孜说，“我的状态更释放、更自由，现在睡觉也睡得很好，以前拍戏很敏感，窗帘有一点缝都要拿胶带封上。”

李宇春：艺术就在身边

李宇春每年借由工作机会观看很多展览，她一直心心念要打造一场属于自己的展览，“《流行》一开始是我的唱片概念，在发行专辑并开始筹备巡演的过程中，我逐渐感觉还不够过瘾，加上自己近年来比较关注艺术，于是发起了这样一个全新的实验性项目”，李宇春说。

她在很多主题中选择了“菜市场”这个“接地气”的主题，主要是想通过平常而朴素的菜市场形象，打破人们长久以来对艺术的距离感，表达“艺术就在身边”的理念。为此，她提出了很多天马行空的主意。

当天，李宇春在现场与各个展品亲密接触，躺在面包床上、玩面包片、选鸡蛋、弹西瓜、对着玉米挑挑捡捡……相对刘孜的亲力亲为，李宇春还停留在提供创意的阶段，但是她已经信誓旦旦表示，“艺术给我的创作带来全新的灵感和启发，未来还会继续参与艺术项目”。李宇春在日前举行的上海演唱会上，也将舞台打造成了大型装置艺术的现场。她摈弃了传统的LED，用时下先进的光电冰屏打造3D立体影像投射视效，非常震撼。

出力推广艺术家

李宇春自言，“菜市场”项目是为十位年轻艺术家攒了一个局；刘孜表示，想让更多人认识“断舍离”交互展的三位年轻艺术家。能被更多人看见是每个年轻艺术家的心愿，而艺人参与到艺术中去，不但是为民众普及了艺术，也是对自己品味和价值的提升。

刘孜说，“我的摄影师原本是学法律的，然后去法国学摄影，回国后一头扎进工地，花了三年时间完成了‘望京CBD诞生’的项目；我的空间建筑师，在德国取得注册建筑师资格，但他私下是组乐队的，英文歌唱得棒极了……他们都是90后，非常年轻，但想法很颠覆。我们必须要做一点点事情，让大家看到更多有创造力的东西，让大家看到更多的新生力量，哪怕我这个展览只能影响几个人，但那也是我必须要做的。”

李宇春这些年一直在致力于艺术的推广，早年曾与艺术家喻红跨界合作，后者为其创作油画肖像；她还曾与张培力等中国艺术家对话，话题是关于艺术的萌芽。李宇春坦言，“艺术绝对不是严肃的，与当代艺术的合作并非浅尝辄止，而是持之以恒的开端。”