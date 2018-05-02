新华社记者 裴剑容

北京时间5月1日，中国和多米尼加签署建交联合公报，决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。多米尼加各界认为这是水到渠成、大势所趋的一件大事。

多米尼加是中美洲和加勒比地区最大经济体，在地区事务中有着重要影响。中多交往源远流长。华人很早就来到多米尼加生活和工作，为多米尼加的发展发挥了重要作用。1994年4月，中方在圣多明各设商代处。2005年11月，多方在北京设商代处。目前多米尼加是中国在加勒比地区的第二大贸易伙伴，中国已是多米尼加第二大进口商品来源国。

多米尼加外长巴尔加斯表示，与中华人民共和国建交是多米尼加向前迈出的正确而重要的一步。多米尼加政府法律顾问弗拉维奥·达里奥当地时间4月30日在宣布中多建交消息时指出，多米尼加政府做出这一决定经过了深思熟虑，广泛征求了多米尼加各界的意见，是从多米尼加人民的长期福祉出发做出的重大决定。

一年前，中美洲重要国家巴拿马宣布和中国建交。两国建交以来，双边关系发展迅速，为两国人民带来了实实在在的利益。巴拿马总统巴雷拉前不久在接受新华社记者采访时表示，他对巴中建交以来双边关系的发展非常满意，事实证明，巴拿马与中国建交是一个正确的决定。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。坚持一个中国原则，是公认的国际关系准则，是国际社会普遍共识，是中国同任何国家建立和发展关系的根本前提和政治基础。

中多建交，向世界再次传递了一个清晰的信号:一个中国原则是人心所向、大势所趋，而且势不可挡。大陆和台湾同属一个中国，“台独”永远是死路一条。

中国和多米尼加正式建交，标志着两国关系翻开了新的历史篇章。正如中国国务委员兼外交部长王毅所说，随着中多建交，中国在拉美多了一位守望相助的好朋友，多米尼加在发展振兴道路上有了一位互利合作的好伙伴。同中国建交，将为多米尼加自身发展带来前所未有的巨大机遇，为1000多万多米尼加人民带来实实在在的利益和福祉。

当前中拉全面合作伙伴关系保持良好发展势头，今年1月中拉论坛第二届部长级会议在智利成功举行。这次会议实现了中拉新时代跨越大洋的又一次牵手，开启了中拉整体合作的新篇章。

中国和拉美及加勒比国家远隔千山万水，但双方人民传统友好情谊和交流合作热情并未因此减弱。“结交一言重，相期千里至”。人们有理由相信，中多建交将为中拉全面合作伙伴关系的“交响曲”增添更强的音符。