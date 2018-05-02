昨天31.2℃，创申城今年新高-节后首个工作日最高气温预计直降6℃

记者 徐妍斐

晨报讯 昨天是小长假的最后一天，不仅最高气温再次创下今年新高，傍晚时分还雷电、大风、暴雨三个黄色预警信号“碰头”，可谓风云变幻。今天节后回归工作日，本市雨水渐止，最高气温预计降至25℃左右。

刚刚过去的小长假，申城笼罩在暖气团中，连续两天最高气温突破了30℃，尤其昨天中心城区徐家汇站达到了31.2℃，刷新今年以来最高气温纪录。各区中，闵行、青浦最高气温也达到了31.2℃。

受对流云团发展的影响，昨天午后，崇明、奉贤、金山、嘉定、中心城区陆续出现雷阵雨。上海中心气象台于昨天15时41分发布雷电黄色、大风黄色预警信号；16时47分发布暴雨黄色预警信号。不过，仅仅一个多小时后，17时53分，暴雨黄色预警信号就被解除，根据当时的气象资料分析，本市降水已明显减弱。据市气象局通报，受低压槽内暖区强对流云团东移影响，昨天下午，中心城区、浦东北部、崇明、金山和奉贤等地区出现短时强降水伴雷电大风。13时至18时雨量统计显示，浦东站32.5mm；自动站中陆家嘴42.6mm为最大，淮海公园36.1mm；另外，宝山、嘉定和崇明还出现了7级雷雨大风。

受冷空气影响，小长假中后期北方大部地区气温出现明显下滑，一度北伸至东北地区的30℃范围明显南撤。相比北方降温，南方多地仍是初夏的感觉，省会级城市中，海口、重庆、杭州、长沙、上海、广州最高气温都达到30℃以上，其中上海是今年以来首次达到30℃以上。随着冷空气逐渐扩散南下，不仅长江中下游以北地区会有4-8℃的降温，南方地区也将在今天前后迎来明显降温，其中江南降温主要在今天，华南降温主要在明天。

据上海中心气象台预计，今天节后首个工作日，本市逐渐雨止，阴有短时阵雨转阴到多云，最低气温18℃，最高气温在25℃左右。受弱冷空气扩散影响，今天风力较大，西北风4-5级阵风6级。

预计，周四、周五以晴到多云的天气为主，最高气温在24-25℃，周六起本市又将迎来降雨天气。