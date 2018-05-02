女白领花70元叫外卖中大奖-发票原件没了，40万还有吗

晨报首席记者 叶松丽

过去的二十天里，王菁是在兴奋和焦虑之中度过的，“我得趁五一假期回一趟老家，放松一下，转移一下注意力，不要去想它，顺其自然。”王菁说，即使回到老家，她也不会向亲人们说自己中了40万元大奖，“万一这奖金拿不到手呢，我一个人失望就好了，不能让家里的人跟我一起失望。”这是上海增值税发票第二轮开奖开出的唯一一个40万元大奖。王菁已经找不到这张宝贵的发票了，“这么小概率的事，谁会保留一张70块钱的发票呢！”

然而，税务部门表示，根据《上海市国家税务局关于推行有奖发票试点工作的公告》，中奖人在兑奖时，必须提供中奖发票，供税务机关核对。

喜悦

70元外卖中40万元大奖

“大约在4月10日吧，就是第二轮发票抽奖之后，我接到了税务部门的电话，说我中了40万元的大奖，告诉我兑奖的期限，以及需要提供的资料等等。”王菁（化名）接到这个电话的第一反应是“骗子”，但是，交流下来，她才意识到，自己真的中奖了！

为了进一步确认这个好消息，王菁挂了电话后，连忙在上海国税的网站上查看开奖公告，又打开自己手机里的支付宝，在“发票管家”查看摇奖记录，比对发票号码，“我比对了两遍，确认无误，我果然中奖了！”

老家河南的王菁2009年从上海一所大学毕业后，就一直留在上海工作，目前她是静安寺附近某公司的财会人员。王菁说，相对于工资，这40万元对她来说的确不是一个小数字。

去年12月23日，是个周末。“午后一两点了吧，当时不想做饭了，我就在手机的APP上点了望湘园的外卖，饭菜送来的时候，发票也一起送来了，票面总共就70元。”王菁说，那就是一张普通的增值税发票。

王菁一边吃饭，一边把发票信息录入“发票管家”，参与发票及时开奖。虽然即时开奖没能中奖，但是发票信息录入了税务部门的系统，也保存在她的手机里了。

焦虑

中奖发票原件找不到了

然而，喜悦的心情并没有持续多久，王菁就陷入了焦虑不安之中。她找遍了任何可能存放那张发票的地方，都没有发现这张宝贵发票的踪影。“因为即时开奖没有中奖，我就没有刻意去保留那张发票。”王菁说。

在望湘园（上海）实业发展有限公司的帮助下，王菁在该公司见到了发票的第一联“记账联”。“如果记账联能够作为兑奖凭证，我们愿意为顾客提供必要的帮助。”望湘园方面表示愿意提供协助。

在王菁看来，由于这张发票已经参与了第一次开奖，就表明她是这张发票的所有人，自己的身份也是经过税务部门确认的。

记者在《上海市国家税务局关于推行有奖发票试点工作的公告》中看到，普通发票要进入第二次开奖需同时具备四个条件：参与第一次开奖的；采集普通发票持有人个人信息的； 购买方为个人的；经过系统校验通过的。

记者打开自己的支付宝，在“发票管家”中看到，发票抬头是记者的名字，开票时默认为个人，而支付宝是记者自己用身份证绑定信用卡实名申请的。普通增值税发票参与及时摇奖，需要扫描发票二维码或者手动输入发票信息，这些信息包括发票代码、发票号码、发票金额、开票日期，以及发票类型和发票所属地。

转机

能否兑奖有关部门在研究

“发票找不到了，我把这告诉了税务机关指定的兑奖单位，他们说按照要求，兑奖时必须提供发票原件。不过，他们已经把我的情况汇报给上级部门了。”4月28日，王菁在回河南老家的火车上，依然对这笔悬着的奖金感到焦虑。

此前她也告诉过记者，她几乎没有把中奖的消息告诉过身边的人，毕竟这笔奖金目前还没有着落。“万一兑不了奖，就我一个人难过吧。”王菁说。

4月28日，记者致电九江路47号上海纳税服务中心。接电话的工作人员表示，按照上海税务部门2017年4号文，也就是《上海市国家税务局关于推行有奖发票试点工作的公告》，兑奖必须要提供发票原件。

记者在上述《公告》“兑奖办法”条款看到：“兑奖者应提供身份证明、有奖发票系统采集的手机号码、中奖发票，供税务机关核对。中奖发票为增值税普通发票的，应提供中奖发票的发票联原件；中奖发票为增值税电子普通发票的，应提供中奖发票版式文件的打印件。由兑奖者签字确认后，兑奖者身份证明复印件、中奖发票的发票联复印件或版式文件的打印件，留存开奖的税务机关备查。”

针对王菁的情况，该兑奖点工作人员说：“最终王菁能不能兑到奖，我们也在等待上级的通知。”

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去年12月1日起

开展有奖发票试点

2017年11月13日，上海市国家税务局发布《上海市国家税务局关于推行有奖发票试点工作的公告》，称为维护纳税人合法权益，鼓励消费者索取发票，规范发票开具和使用，根据国家税务总局决定，2017年12月1日起在上海开展有奖发票试点工作。

有奖发票的范围是经主管税务机关分期确定从事餐饮、住宿、娱乐和装饰业的纳税人，通过增值税发票管理新系统开具的，并经过验证的增值税普通发票和增值税电子普通发票。有奖发票实行两次开奖。第一次开奖为即开式（包括单位和个人消费者），单笔奖金额最高不超过100元，最低奖金不低于5元。第二次为定期开奖（不包括受票方为单位的发票），最高奖金不超过40万元，最低奖金不低于5万元。第一次开奖采取即开即兑方式，以电子支付方式即时给付中奖者；第二次开奖采取定期摇奖方式。

如何把握

“下一个40万元”

2017年12月1日起，在上海开展有奖发票试点工作。可以兑奖的发票包括“餐饮、住宿、娱乐和装饰业”四大类。

拿到发票后，登录自己的支付宝，进入“发票管家”，点击“发票摇奖”，扫描发票的二维码或者按要求输入发票相关信息。以上信息跟发票上的信息一致方可摇奖。确认信息后，点击“开始摇奖”。运气好的人这时候会中5元到100元不等的奖励。运气更好的人，中奖可能梅开二度，在第二轮摇奖中，再中5万元甚至40万元。

需要特别提醒的是，务必要保存好发票。