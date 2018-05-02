浦江游船启动升级换代-“日夜兼程”，未来实现多点停靠

记者 李晓明

晨报讯 昨日上午，市旅游局联合相关部门举办的“2018年黄浦江游览五一特别活动”在秦皇岛路游船码头举行。全新升级改造的游船码头、浦江游览船首次亮相，同时发布了统一的”黄浦江游览“行业标识。未来，浦江游览将实现”多点停靠、随上随下“，打造成为世界级旅游精品。

据介绍，去年年底黄浦江两岸实现贯通开放后，滨江贯通道码头段与游客经安检后的上船通道出现了交叉。为确保码头的安全运营，同时保证贯通道游客的正常通行，避免人流对冲，杨浦区政府在候船大厅与高桩码头之间新架设一座廊桥，实现了贯通道和登船游客空间上的分离。同时，秦皇岛路游船码头对候船大厅、票务窗口和码头部分的暖通系统、标志标识、公共厕所等进行调整，可谓“旧貌换新颜”。

和秦皇岛路游船码头一起启用的，还有新改造后的浦江游览1号船。游览船外观设计上采用光纤技术，在两岸风景的烘托下可自由变换东方龙船的各种风格，内饰设计上采用江南及现代时尚融合的建筑风格，打造黄浦江上“行走的艺术品”。浦江游览还采用了新的“logo”（图标），具有多重含义。logo整体图案是中文“沪”字的变形，从另一角度看也是两艘游船在黄浦江齐头并进的样子。

“浦江游览”，一直以来都是来上海旅游的各地朋友最感兴趣的旅游休闲项目之一。根据2018年市政府重点工作“打造黄浦江游览世界级旅游精品；深化黄浦江游览总体方案，创新黄浦江游览新航线，提升行业服务质量”的要求。未来黄浦江游览将以世界级旅游精品为目标建设打造，令黄浦江游览成为海内外游客和市民的“必看、必游”项目。

市旅游局局长徐未晚表示，未来浦江游更加丰富。一方面，丰富游览产品，借鉴国际成熟经验，近期正在推动优化游览模式，逐步实现从单一的“环形返还”向“沿途多点停靠”转变。比如，在十六铺、秦皇岛路、东方明珠等码头为游客设置上下点，逐步提供单程游、多程游及多站点随停随靠等多种游览方式。

未来，根据游船码头新建改建进展，将把黄浦江游览核心区域从原有9公里拓展至21公里，逐步构建形成短、中、长航线体系。同时，将打造主题航线，丰富白天巡游线路，增设船上餐饮、会议、展览、婚庆、演绎等主题活动。另一方面，提升游览品质，联合体育、文化等部门开展体旅、文旅结合的岸上活动，推进实现黄浦江“水上观光+岸上休闲”的游览形态。