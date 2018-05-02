五一假期投诉同比增长三成

晨报记者李晓明报道 今年五一假期，市工商局12315中心共受理消费者投诉举报393件，同比增长29%。其中网购投诉占投诉总量48%，互联网服务、家居用品、住宿餐饮等服务投诉位居前列。

假日期间，涉及互联网服务投诉26件，与去年19件相比增长37%，主要反映网络游戏消费争议、网络接入故障、宽带运行不畅等。消费者王某称，在使用某款网络游戏时，经营者以频繁上线为由强行封闭其游戏账号，令他不满。消费者胡某反映网络游戏商擅自封停“交易、拍卖”等服务功能，导致其游戏金币无法转移。消费者吴某反映家中宽带出现“断网”，联系经营者上门维修却遭推脱。

假日期间，涉及住宿餐饮、文娱体育、旅游投诉分别为24件、16件、15件。主要反映宾馆住宿在线预订、旅游订单和餐宿服务、假日健身和观影观剧等消费纠纷。如消费者吉某称，在线预订淀山湖某酒店住宿，临行时却被经营者告知已客满。消费者吴某反映，通过某公司网站购买电影票，因对方系统问题一直未能出票。