轨交1号线取消大小交路运营方式

晨报记者钟晖报道 记者昨天从上海地铁获悉，近日轨交1号线已经取消沿用已久的大小交路运营方式，变为莘庄站—富锦路站单一交路，此举有益于提升1号线高峰时段运能，特别是缓解早高峰时段1号线北延伸段客流拥挤状况。

目前，1号线已经启用新列车运行图，通过高峰时段增投列车，调整运行交路，实现工作日高峰时段1号线增能提效，进一步缓解客流压力。工作日早高峰时段的上午7点至9点，将增投4列新车，最大用车数由47列增加至51列；原来的大小交路运行方式将被取消，即原来的小交路莘庄站—上海火车站站，大交路莘庄站—富锦路站，将调整为“莘庄站—富锦路站”单一交路。

上海地铁表示，取消大小交路而成为单一交路后，使得1号线北延伸段“上海火车站站—富锦路站”的运营水平与1号线“莘庄站—上海火车站站”保持一致，上海火车站站—富锦路站区段内，双向列车运行间隔由目前的平均3分10秒缩短至约2分44秒。

而在晚高峰时段的17：00至19：00，1号线也将增投4列列车上线，维持“莘庄站—富锦路站”单一交路。目前1号线全线双向列车运行间隔由目前平均3分21秒缩短至约3分钟。另外，工作日晚高峰后，1号线大小交路运行方式已经调整为“莘庄站—富锦路站”单一交路。启用新图后，1号线各站点的首末班车时间保持不变，工作日平峰时段及节假日全天列车运行间隔也均维持不变。