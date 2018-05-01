分解长寿路桥、恒丰路桥车流-苏州河“新丁”昌平路桥欲破拥堵魔咒

晨报记者 钟 晖

苏州河上桥梁家族将添“新丁”，昌平路桥近日悄然开建。记者昨天从建设方获悉，昌平路桥今年年内将完成主桥施工，计划明年年底竣工。一旦投入运行，可分解相邻的长寿路桥、恒丰路桥的密集车流，苏州河两岸通行得以“舒筋活血”，市中心前往上海火车站也将多一条捷径，而周边行人也能直线通过苏州河，避免绕路奔波之苦，甚至未来建成的北横通道也能获益。

“绕到对岸要25分钟”

记者昨天下午来到昌平路（西康路口），往东步行大约700到800米即到达苏州河边，隔着一条苏州河，对面就是恒通路，这条路可一直通到“三纵三横”主干道之“一横”——天目路—海宁路，昌平路桥建成使用后，就能驾车长驱直入抵达这条主干道。

看周边，近年来开发速度很快，高楼大厦一幢幢崛起，居民住宅也新建不少，人流、车流增长很快，但要过苏州河却没有就近桥梁可以借助，行人要绕路到另外一侧的人行桥普济桥过河，机动车还要继续绕路到长寿路桥或恒丰路桥上通过。

接着，记者来到距离昌平路苏州河边最近的普济路桥上，看到这里只能走行人和非机动车。“我家住昌平路延平路，每次要到苏州河到对岸大超市买东西，都要到这里普济路桥过去，绕路需要25分钟。如果昌平路桥造好了，我可以直线过河，应该会快很多。”一位市民告诉记者。

与普济路桥相邻的长寿路桥，属于为普陀区最热闹路段之一，车流拥堵时常出现。记者发现，整条长寿路桥的车道也挤得满满当当，行驶速度一度呈蠕动状态。

正在疏导交通的一位交警表示，这一区域的苏州河交通需要增加一条快捷通道，大家都在期待昌平路桥建成，希望车流量得到分解，通车压力能有所缓解，行人得到方便，很多机动车届时可不必绕行长寿路桥以及恒丰路桥了。

在昌平路靠近苏州河一侧的对岸就是恒通路，再过去是恒丰路，“上海火车站”几个字清晰可见。昌平路桥开通后，人们从市区前往上海火车站就多了一座可以借助的跨苏州河桥梁。

“绿化搬家太可惜了”

此次新建昌平路桥工程，其全称是“昌平路-恒通路跨苏州河桥新建工程”，它西起昌平路-江宁路路口，沿昌平路规划走向，向东跨苏州河，接恒通路，止于恒丰路，工程范围内道路总长约853米，建成后的新桥有六车道的机动车道。此外，两侧还设有非机动车道和人行道。

在昌平路靠近苏州河路段，记者看到道路两边的住宅及商家已经大多动迁，一座座房子都已经人去楼空。而对岸正在进行临时防汛墙施工。昌平路-恒通路跨苏州河桥工程常务副经理龚亮说：“新桥的东侧是原老闸北，西侧是原老静安，昌平路桥建成后就接起了两岸的新静安了。新桥梁还和东西向的道路衔接起来，道路往东要接到虹口区乃至杨浦区，桥梁设计时速为每小时40公里，对未来的北横通道的车流分解也有作用。”

不过，昌平路、陕西路口一带的沿线绿化都要拆除，一直要拆到武宁路，以此拓宽路幅。有市民对记者表示：“陪伴我们好多年的绿化和大树要‘搬家’，太可惜了。”为此，龚亮告诉记者，绿化位置虽有变化，但这里的绿化面积和品种届时肯定比目前的标准要高要完整。

“苏河之眼”造型独特

龚亮介绍说，昌平路桥跨径为59.86米，河中不设墩，桥梁一跨过河。桥身造型看上去像一只眼睛在“守望”着苏州河，这一“苏河之眼”的设计从多个方案中脱颖而出。

此外，在高出车行道面的人行道上，横向铝板构件既带有装饰功能，又有供行人休憩的小平台区域。新桥建设之时，连通桥的两岸道路同步进行拓宽，其中昌平路由目前的两车道拓宽至六车道。东面的恒通路原是一条断头路，将打通至光复路，与新建昌平路桥相连。未来，恒通路—曲阜路—天潼路将成为苏河湾地区东西交通干线。苏州河两岸交通将更为便捷通畅。

昌平路桥桥建成通车后，将完善中心城区东西向交通性次干路网络结构，改善区域内机动车跨越苏州河的通行条件，促进周边区域土地开发和城市经济发展。