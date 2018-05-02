码头游船“焕新颜” 多点停靠“造精品”

晨报记者 李晓明



昨日上午，上海正式启用升级改造后的秦皇岛路游船码头和新改造的浦江游览１号船，并发布统一的“黄浦江游览”行业标识，加速将黄浦江游览打造为世界级的旅游精品。

秦皇岛路游船码头的候船大厅、票务窗口和码头部分的暖通系统、标志标识、公共厕所等经过完善调整，码头“旧貌换新颜”。而新改造后的浦江游览1号船外观设计上采用光纤技术，在两岸风景的烘托下可自由变换东方龙船的各种风格，内饰设计上采用江南及现代时尚融合的建筑风格，打造黄浦江上“行走的艺术品”。

上海市旅游局局长徐未晚说，上海正在对标巴黎、伦敦等城市国际一流的游船游览项目，将进一步优化游览模式，逐步实现从单一的“环形返还”向“沿途多点停靠”转变；并联合相关部门开展体旅、文旅结合的岸上活动，推进实现黄浦江“水上观光＋岸上休闲”的游览形态。

未来，浦江游船将在十六铺、秦皇岛、东方明珠等码头为游客设置上下点，逐步提供单程游、多程游及多站点随停随靠等多种游览方式。

此外，根据游船码头新建改建进展，将把黄浦江游览核心区域从原有9公里拓展至21公里，逐步构建形成短、中、长航线体系。同时，将打造主题航线，丰富白天巡游线路，增设船上餐饮、会议、展览、婚庆、演艺等主题活动。

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