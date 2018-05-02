“中国机遇”向世界敞开大门

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”“中国改革开放必然成功，也一定能够成功！”习近平主席在博鳌亚洲论坛发出的号召字字铿锵，发出了全面深化改革开放的新时代宣言，也为中国进一步敞开胸怀拥抱世界提供了思想行动指南。

连日来，从党中央发出指导意见支持海南建设自由贸易试验区、逐步建设中国特色自由贸易港，到扩大金融业对外开放的具体措施密集宣布；从汽车行业将在5年内全部取消外资股比限制，到即将出台新的外商投资负面清单、推动制造业全面开放……博鳌亚洲论坛之后的20多天，一系列推动全面开放的举措科学谋划、周密部署，以最快速度确保讲话精神“落地”，更向世界传递出中国将站在更高起点推动全面开放、积极推动经济全球化的坚定决心和信心。

这是中国自主选择的扩大开放。40年来，中国对外开放的非凡历程，深刻地改变了整个中国、影响了整个世界。与40年前相比，今天的国际力量对比、国际产业分工格局、国际经济合作与竞争发生了深刻变化，全球经济治理体系和规则面临重大调整。“引进来”“走出去”在深度、广度、节奏上不同以往，应对外部风险、维护国家经济安全的压力不同以往。我们要站在更高起点上，探索如何提高对外开放的质量和水平、如何增强发展的内外联动性、如何面向未来塑造全面开放新格局。这些问题的答案，就是继续扩大开放、加强合作，坚定不移奉行互利共赢的开放战略，在更加开放的条件下实现中国经济的高质量发展。近一段时间，党和国家机构改革大刀阔斧向前推进，从组建国家市场监督管理总局、国家知识产权局等举措来看，中国推动全面开放不仅回应了发展诉求，更体现了制度自信，是延续40年改革开放成果、走向国际舞台中央的必由之路。

这是向世界敞开大门的“中国机遇”。世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。中国人民几十年含辛茹苦、流血流汗，干出来了巨大发展成就，也深知实现国家繁荣富强的艰辛，因而为各国发展成就点赞，为各国人民祝福，希望人类的明天越来越好，欢迎各国搭乘中国发展的“顺风车”，决不会抱怨他人从中得到了巨大机遇和丰厚回报。中国将更加开放，是基于发展需要作出的战略抉择，也是以实际行动推动经济全球化，造福世界各国人民。这其中，没有一家独大，而是各方平等参与；没有暗箱操作，而是坚持公开透明；没有赢者通吃，而是谋求互利共赢。始终不渝走和平发展道路，永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围，中国促进共同发展的决心不会改变。

崛起的中国为发展而来、为共享而来，决不会走“国强必霸”“赢者通吃”的老路；崛起的中国为和平而来、为繁荣而来，也不会怕有人挑起冲突和事端。不断增强的综合国力早已今非昔比，中国经济拥有强大的自我发展能力和广阔的市场回旋空间；在构建新型国际关系和人类命运共同体中，中国既展现了一个负责任的大国自信，更承担起维护世界经济共同利益的大国责任，其底气，源自实力，源自民心，源自“得道多助”的“道”。中国已经成功走出了一条和平发展的道路，正在构建人类命运共同体思想指引下，走一条合作共赢的新路。我们将着力通过协商解决同有关国家的经贸分歧，照顾彼此利益关切，共商规则，共建机制，共迎挑战，寻求利益共享，实现共赢目标。（原文来源：经济日报-中国经济网 作者：辛安，网站首页图：新华社资料图片）