人民日报时评：扩大开放，实现共同繁荣的主动选择

来源：人民网-人民日报

5月1日，59国人员入境旅游免签政策在海南正式落地，扩大免签国范围、延长免签停留时间、放宽免签人数限制……一系列出入境便利措施的出台，将有力推动海南这个全国最大的自贸区全面深化改革开放。

扩大开放的利好不仅仅在南海之滨。今春，大江南北、不同行业的人们发现，中国更高层次对外开放正在按下快进键：

服务业开放挺进深水区。4月11日，中国人民银行行长易纲宣布进一步扩大金融业对外开放的具体措施，包括取消银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，内外资一视同仁；将证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司的外资持股比例上限放宽至51%，3年后不再设限等等。敢于在金融领域打开大门、拥抱世界，既是中国从金融大国向金融强国跨出的重要一步，也让世界看到了中国继续扩大开放的诚意与决心。

制造业开放走向全方位。4月17日，国家发改委亮出汽车等制造业对外开放“时间表”，明确了通过５年过渡期取消汽车行业外资股比限制，船舶、飞机制造行业的限制将在年内取消。海关总署也在近期表示，今年会相当幅度降低汽车进口关税。定于11月举办的首届中国国际进口博览会，签约企业已近1100家，一批世界顶级制造业巨头将携带最新研发的高端机器人、智能工厂、“智慧机床”等产品闪亮登场。

自贸区建设迈上高水平。在分三批设立11个自贸区的基础上，中央决定支持海南全岛建设自贸试验区，它不仅新在体型大，更是新在高水平，将逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。南北呼应，几乎在同时出台的《河北雄安新区规划纲要》提出，支持以雄安新区为核心设立中国（河北）自贸试验区。

一言九鼎、一诺千金。在改革开放40周年之际，中国言必信、行必果，全力推动新一轮更高层次对外开放，让中国发展动力澎湃，也让世界经济春风拂面。世贸组织日前发布的报告称，尽管部分经济体间贸易摩擦升级的可能将增加贸易前景不确定性，但对今年全球贸易增长仍持乐观态度。面对贸易保护主义升温、全球增长动能不足、地区冲突加剧，中国坚定走好自己的路、办好自己的事，成为全球化进程中的“动力源”、保持世界经济稳定的“压舱石”。

扩大开放，是中国基于自身发展需要作出的时代抉择。“实践证明，过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。”深化改革、扩大开放，是中国实现高质量发展的主动作为、既定方针，绝不会因道路坎坷就半途而废，也不会因外部挑战而打乱节奏。“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”在贸易保护主义有所抬头的背景下，中国的开放没有停滞不前，而是毫不动摇地坚持海纳百川，体现了中国道路的坚定自信，展现了中国发展的强大实力。

扩大开放，也是中国在以实际行动推促经济全球化造福世界各国人民。共享单车、移动支付等“新四大发明”随中国开放走出去，新鲜的牛油果、精酿的葡萄酒等各种进口商品随中国开放走进来，丰富了中外消费者的日常生活，这正是积极开放的魅力所在。经济全球化潮流不可逆转，贸易保护主义只会严重威胁全球经济增长，影响世界人民共同福祉。察势者智，驭势者赢，中国以主动开放的姿态融入世界、赢得喝彩，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，成为阻挡贸易保护主义泛滥的防洪堤坝，有效维护了共同繁荣发展的国际经贸秩序。

“努力让开放成果及早惠及中国企业和人民，及早惠及世界各国企业和人民。”经历过“关起门来搞建设”的中国，愈发懂得开放对于国家发展的重大意义，也倍加珍惜今天来之不易的开放环境。新时代的中国与世界紧密相连、休戚与共，一个更加开放的中国，必将为全球经济增长创造新机遇、增添新动力，让共同繁荣之路越走越宽广。（网站首页图：新华社资料图片）