社评：美贸易对话团应带着诚意来北京

来源：环球时报、环球网

据美方公布的消息，美中双方将于本周四、周五两天在北京就贸易争端举行对话，美方为此将组成包括美国驻华大使布兰斯塔德、财长姆努钦、商务部长罗斯、贸易代表莱特希泽、国家经济委员会主任库德洛、总统贸易顾问纳瓦罗和总统贸易副顾问埃森斯塔特的豪华谈判团队，美方与贸易有关的重量级人物可以说全来了。

美方想通过对话解决问题，看来是迫切和认真的，但如果美方对中美贸易的认识不正确，继续抱可以强压中国接受美方条件的看法，对话就将非常困难。

华盛顿不应认为前段时间向中国挥舞贸易大棒已经起了作用，现在派代表团来谈判，铺出了台阶，中方自然会接受美方的这个台阶，不再坚持自己的原则和利益。如此一打一谈，“一切尽在华盛顿掌控中”。

即将在北京开启的中美对话必须是平等的协商。美方代表团需要带着诚意来。为了发动贸易战，美方近来将中美自然形成的双边互利贸易说成是中国对美“经济侵略”，而华盛顿很清楚这顶帽子是硬扣给中国的，根本没有事实依据。举行这次对话，双方首先要实事求是看待中美贸易的性质，在承认它为两国经济发展都做出了贡献的基础上寻求双边贸易的平衡。

迄今美方公布了一些对华贸易施压措施和计划，它们也都遭到了中方的对等回击。双方的态度和诉求都已经很清楚，分歧之大也很清楚。既然对话，就不能试图以自己的条件压倒对方的条件，那是贸易战要干的事。谈判则应是另一种逻辑，即寻找中美双方的最大公约数。

中国是与美国旗鼓相当的大市场，华盛顿的主要经济官员倾巢出动前来谈判，反映了美方对中美贸易的重视。我们希望这种重视表现在美方谈判态度的灵活性上，华盛顿应当知道，中国不会像中小市场那样一遇压力就放弃原则。

美方提出的几大要求中，有的让全世界都觉得很过分。比如美方要中国一年降低对美顺差1000亿美元，谁都知道这不可能做到。中美之间绝大部分都是民间贸易，中美两国政府怎么有能力决定民间买什么不买什么？中国政府一直愿意缩小对美顺差，相信也会积极考虑相关政策，但这不是可以通过行政方式下达指令性目标的事情。

美方强烈反对中国对高科技企业实施补贴，希望阻止中国科技进步。然而发展高科技产业是中国的主权，华盛顿只能根据WTO原则，与中方就高科技领域的纷争进行协商。

美方对于对华贸易逆差不断拉大有焦虑，中方是理解的。但造成美国对华贸易逆差的很大一部分原因来自于美国内部。华盛顿不能胁迫中国为美国拒绝做内部改革而导致的一连串问题埋单。中美贸易谈判应当是为实现两国贸易的可持续发展做出理性安排，而不是为方便美方的强买强卖制定规则。

中国高科技企业逐渐崛起是挡不住的大趋势，中美应商讨的是如何给两国高科技企业创造合作与平等竞争的环境。现在的实际情形是，美方对中国高科技公司在美开展业务进行了更多歧视，对中国出口高科技产品有很强的选择性，而且背后多为政治考虑。

对于即将举行的中美贸易对话，中方显然会同样重视。不过多名接受《环球时报》采访的中国学者对中美能很快达成协议并不乐观，他们认为不排除“边打边谈”的局面持续一段时间。

中美若能尽早就贸易纠纷达成解决方案，当然好。但那必须是一个公平的方案。不公平的方案即使达成了，也执行不下去。希望美国高级代表团不虚此行，至少开启双方的有效沟通，推动两国朝着最终解决此轮贸易争端的目标前进。

谈得好，两国代表团可以喝香槟。谈得不好，双方就不妨接受达成协议条件尚不成熟的现实，准备接下来再掰一掰手腕。

（网站首页图：晨报微信制图）