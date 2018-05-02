时空对话·不朽的马克思①：屡经磨难 真理路上步履不停

来源：央视网 发布时间：2018年05月02日 09:08 / 4

马克思，一个举世闻名、家喻户晓的名字。

马克思做了许多事，影响了许多人。



你知道《共产党宣言》，听过《资本论》，“马克思主义”更是与我们的生活息息相关。但除了成就，在朝着目标一路狂奔的路上，他经历了多少磨难，你又是否知道呢？



马克思年轻时是个学霸，不满23岁便获得哲学博士学位。

第一份工作是担任报纸编辑，后来这份报纸因民主、革命倾向被查封。



之后的马克思致力于革命活动，遭到反动当局的驱逐，自愿放弃了国籍，变成“世界的公民”。革命不停，驱逐不止。在遭到比利时、普鲁士及法国的驱逐后，马克思和家人来到了伦敦。



初到伦敦，付不起房租的马克思一家所有家当被查封，差点无处可住。但这没有让马克思停下脚步。此时，不止他们，还有许多的革命者也流亡伦敦。他便组织成立委员会，募集捐款，他们的家变成了革命中心。



马克思写《资本论》的年代，是他生活最艰难的几年。由于极度贫困，五年内有三个孩子相继夭折。1855年，马克思8岁的大儿子埃德加尔病死在他怀中，他在给恩格斯的信中这样写道：

“我已经遭受过各种不幸，但是只有现在我才懂得什么是真正的不幸。”



为了创作《资本论》，马克思白天在博物馆刻苦研究，晚上回家后还常常通宵达旦地写作。他的身体状况越来越差，时常疼痛难忍，甚至写作几个钟头后就得躺好几天。



古人云：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。” 这可以说是马克思的人生写照。



1867年9月14日，《资本论》的第一卷正式出版了。从马克思二十几岁开始研究政治经济学，到此时已经快50岁了。



马克思的家里始终充满了乐观、民主的气氛，过去遭受的苦难并没有使马克思一蹶不振或者郁郁寡欢。



女儿们曾多次问他：“您的特点是什么？”马克思回答道：“目标始终如一”。



纪录片《不朽的马克思 》将于2018年5月3日、4日晚20:00，中央电视台综合频道隆重上映，敬请期待。

编辑：王佐亚