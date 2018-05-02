习近平：国家一流，学术才能一流

新华网北京5月2日电 习近平总书记2日上午在北京大学考察，参观了北大近年成就展。听到学校近年来推动一流大学建设取得显著成效，习近平十分高兴。他说，什么是一流？要在中国特色下去评价。过去讲，只有民族的才是世界的。先是要让国家达到一流水平，其他服务于国家一流。我们要有这个自信，要把学术研究建立在国家发展成就的基础上，做到知行合一。（文字：张晓松 摄影：李涛、李学仁、姚大伟 据新华社“新华视点”微博报道）

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习近平分享读书心得：要联系实际、做到知行合一

习近平总书记2日上午在北京大学考察时，与青年学生分享了他的读书心得：我喜欢文学、历史，为了用好一个成语，经常翻阅很多词典，一物不知深以为耻。插队时，身边学生有些家学渊源，大家常在一起谈论。有些人在谈论具体问题时引用典故和案例，可以做到信手拈来。这使我认识到，学术、知识不能只是在嘴上，要联系实际，做到知行合一、格物致知、学以致用。所以，我后来看书很注意联系实际。那时候，我读了一些马列著作。15岁的我已经有了独立思考能力，在读书过程中通过不断重新审视，达到否定之否定、温故而知新，慢慢觉得马克思主义确实是真理，中国共产党领导确实是人民的选择、历史的选择，我们走的社会主义道路确实是一条必由之路。这种通过自己思考、认识得出的结论，就会坚定不移。（文字：张晓松 摄影：李学仁、王晔、盛佳鹏 据新华社“新华视点”微博报道）

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