花海中聆听天籁！魔都这个独一无二的音乐节又来了~

每年这个季节，和春姑娘一起拜访上海的，

就是让人眼花缭乱的各大音乐节！

流行、摇滚、电子……

够High！

但总觉得还缺了点什么？

对啊！说的就是可以

带娃、带父母、带爱人、带朋友……

一大家子全体出动，统统能玩尽兴的那种音乐节！

赏花，品乐，乐享人生

这么嗲的音乐节

真的存在吗？

存在！说的就是

2018“纯净·如实”辰山草地广播音乐节

▲30秒音乐会宣传视频



2012年，第一年。

这是乐迷们首次不出国门就欣赏的户外交响音乐会，音乐与自然的完美结合，席地而坐的惬意之感从未有过。也是上海市近30年来首次举办户外交响音乐会，上海交响乐团演奏，现场有超过4000位观众参与观赏。

2013年，第二年。

十数首耳熟能详的音乐作品，在花丛中芬芳呈现……此次担任演奏的捷克布拉格交响乐团拥有近80年历史的文化底蕴，璀璨的“捷克之音”享誉全球。

2014年，第三年。

音乐会的曲目设置从一开始本土音乐家表演较为零散的中外名作，形成了每年有固定主题、演出门类，来自意大利国家级歌剧院贝里尼歌剧院连乐队带合唱团献演。

2015年，第四年。

此次音乐节恰逢月季展，白天欣赏浪漫花海，傍晚在晚霞拥抱下随美妙的音乐起舞!这一年音乐会重磅升级为“辰山草地广播音乐节”，大提琴家米沙•麦斯基与德国班贝格交响乐团合作演出。

2016年，第五年。

指挥家罗伯特.齐格勒执棒上海爱乐乐团打造“好莱坞电影原声音乐会”，在声光影像的配合下点亮“世界音乐之夜”。

2017年，第六年。

名团演绎、舞步翩然，原汁原味呈现俄罗斯之声。圣彼得堡交响乐团、上海歌剧院交响乐团与合唱团轮番献演，带领现场观众领略缤纷多彩的俄罗斯风情。



往届音乐会，没有纸屑、没有空瓶、没有凌乱不堪，几千人离场后，留下一片如开场前一般干净整洁的草坪。中央电视台、人民网等多家央媒高度关注予以报道，我们要为市民的文明点赞 ！

在辰山在音乐的净土，我们看到了自觉的力量。辰山音乐节不留一片垃圾的故事，平凡也不平凡 。

感谢你们，给孩子留下了肆意玩耍的绿地

感谢你们，以身作则把自己的矿泉水瓶带走

感谢你们，把坐完的凳子对齐后才肯离开

感谢你们，挥挥衣袖留下了所有欢乐

感谢你们，不仅用耳朵，更用心在认真聆听

这些点赞属于你们在座的所有人 ！

如果你还在问：

蓝天白云下听古典

我能获得什么？

辰小山给你如下理由：

气氛轻松，最适合拖家带口

最欢迎带娃欣赏的古典音乐

@两天的大舞台

民族音乐与世界音乐大融合的近距离体验

@开放型小舞台

让孩子们都能玩尽兴的音乐节新体验

@亲子互动区

与小星、九九的惊喜相遇

@园内各处

处处是景，随手一拍参加朋友圈摄影大赛

@园内各处

亦或是…

纯粹的享受与感动

还有更多

就等你自己去发现了

。。。。

2018辰山草地广播音乐节