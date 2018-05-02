纪念中共中央发布“五一口号”70周年座谈会今天举行

五一口号70周年座谈会图文，陈正宝 摄

本报讯 纪念中共中央发布“五一口号”70周年座谈会今天下午（5月2日）在上海展览中心举行。市委书记李强强调，我们纪念“五一口号”发布70周年，就是要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在重温历史中铭记合作初心，在弘扬传统中深化政治交接，共同把中国共产党领导的多党合作和政治协商制度坚持好、发展好、完善好，在凝聚共识上有新提高、履职尽责上有新作为、政党协商上有新进展、参政党建设上有新面貌，努力开创上海多党合作事业新局面，为推进中国特色社会主义事业的蓬勃发展作出更大贡献。

市政协主席董云虎，市委常委翁祖亮、诸葛宇杰出席会议，市委常委、统战部部长施小琳主持。民革市委主委高小玫、民盟市委主委陈群、民建市委主委周汉民、民进市委主委黄震、农工党市委主委蔡威、致公党市委主委张恩迪、九三学社市委主委赵雯、台盟市委主委李碧影、市工商联主席王志雄、无党派人士代表樊芸作交流发言。

李强指出，70年前，中共中央发布“五一口号”，发出召开政治协商会议、成立民主联合政府的号召，得到了各民主党派、无党派人士的积极响应，标志着各民主党派、无党派人士公开自觉接受中国共产党的领导，掀开了我国民主政治和政党制度建设的历史篇章。70年风雨同舟的实践充分证明，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是从中国土壤中生长出来的新型政党制度，是对人类政治文明的重大贡献。特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央形成了我国新型政党制度理论，多党合作的理论创新和实践发展得到不断深化。

李强指出，上海具有多党合作的悠久历史和光荣传统，中共上海市委一直高度重视多党合作事业发展，各民主党派充分发挥自身优势，在推动全局工作中发挥了重要作用。新时代多党合作要有新气象，根本在于始终坚持中国共产党领导，坚持走中国特色社会主义政治发展道路。要坚定正确的政治方向，推动各民主党派、工商联、无党派人士不断增强对中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，把广大成员紧密团结在中国共产党的周围，共同把国家的事情、上海的事情办好。

李强指出，各民主党派、工商联、无党派人士人才荟萃，智力资源丰富。要坚持围绕中心服务大局，充分发挥自身特点和优势，找准切入点、结合点、着力点，推动各项决策部署落地见效。当前，上海正面向全球、面向未来，着力构筑“四大优势”、打响“四大品牌”，努力推动高质量发展、创造高品质生活。希望大家选准议题扎实调研，积极反映社情民意，深入协商集中议政，强化监督助推落实，使各项履职活动与全市中心工作同向同行、同频共振。

李强强调，全市各级党委要认真落实中共中央关于加强政党协商的实施意见，建立健全知情明政、考察调研、工作联系、协商反馈等保障机制，真正做到有事多商量、有事好商量、有事会商量。要营造宽松和谐协商氛围，鼓励和支持民主党派讲真话、建诤言，知无不言、言无不尽。各民主党派、工商联要自觉加强自身建设，结合开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育，不断提高履职尽责的能力水平。要加强民主党派后备干部队伍建设，多渠道、宽领域发现、储备、举荐人才，为多党合作事业健康可持续发展提供有力保障。