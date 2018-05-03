盘点上海中职校“最美”示范品牌专业

晨报记者 杨虹□吴婉莹

去年第44届世界技能大赛上，中国的中职校学生用多枚奖牌证明了“入读三校，大有可为”。2017年上海76所全日制普通中职 校 毕 业 生 就 业 率 高 达98.37%，96.65%中职毕业生对就业表示满意。

随着时代的发展，人们对于教育的认知和观念也在发生改变——不再“唯学历论”，开始重技能、重体验，懂得规划自己的发展方向，并根据自身情况做出适合的选择。无论你打算体面就业，还是到高校深造，都能通过中职校“量身定制”的培养来实现自己的梦想。

品牌效应 这些专业也很“美”

说起中职校的热门专业，“中本贯通”“中高职贯通”专业几乎是家长和学生都比较青睐的选择，时间短、收效高也成为其受青睐的原因。但由于“贯通”专业招生名额少、要求高，也限制了一部分学生入读。在诸多家长看来，中职校的品牌专业也是不错的选择。

近几年，为深化职业教育教学改革，提升专业内涵质量，上海市的职业教育建设了一批示范性品牌专业、品牌专业。其中，上海科技管理学校的制冷和空调设备运行与维修专业；上海市工业技术学校的数控技术应用、模具制造技术专业； 上海市商贸旅游学校的中餐烹饪与营养膳食、市场营销专业；上海市现代职业技术学校的高星级饭店运营与管理专业；上海市医药学校的生物技术制药专业；上海新闻出版职业技术学校的平面媒体印制技术专业； 上海信息技术学校的工业分析与检验、数字媒体技术应用、电气运行与控制专业等都入选了上海市中等职业学校示范性品牌专业。

除了示范性品牌专业，上海中职校中的品牌专业也“不容小觑”。如：上海市第二轻工业学校的美发与形象设计、西餐烹饪专业；上海市行政管理学校的文秘、会计、计算机网络技术专业； 上海市航空服务学校的航空服务、机电技术应用专业；上海市经济管理学校的计算机应用（物联网）、商务日语、金融事务（银行）、会计、数字媒体技术应用专业；上海市贸易学校的国际商务、计算机网络技术、计算机应用（物联网技术应用）、食品生物工艺专业； 上海市逸夫职业技术学校的美术设计与制作（视觉传达）专业等。另外，上海市工业技术学校的眼视光技术专业、钟表维修是上海市中、高职院校中唯一特色专业。

由于这些专业都是面向职教专业发展的国际前沿水平，瞄准上海甚至是全国职业教育的最优专业，因此学校都会下大力气进行专业建设，无论是课程教学、师资力量，还是校企合作方面都会更加重视。相应的，对人才的培养要求也会更为严格。

瞄准市场 直指学生好“出路”

2017年，中职毕业生人数居前五位的是加工制造类、财经商贸类、交通运输类、信息技术类和医药卫生类，占毕业生总数的70.64%，就业率达98.65%，比全市平均就业率高0.28个百分点，这与市场对于人才的需求变化有很多关系。

随着我国老龄人口急剧增加，社会需求大批量高素质的具有老年护理专业知识与技能的护理人才。上海市唯一一所医药类国家级重点中专医药学校便瞄准这个市场，开设了老年人服务与管理专业，培育企事业紧缺型人才，而且作为奖励专业，免除学费。这对于学生来说，无疑更添吸引力。上海的中职校都很注重校企融合，这更容易培育出符合企业要求的人才。如上海市现代职业技术学校就进一步扩大“订单式”培养规模，订单班达14个，实现人才共育、课程共研、过程共管、责任共担、成果共享。

上海信息技术学校则是面向目前大热的“机器人”产业，开设了电气运行与控制（服务机器人装调与维护方向）、机电技术应用（工业机器人应用与维护）等专业。另外，该校还积极引入“现代学徒”理念，与多个外企合作现代学徒制班，利用“双元制”培养用人单位满意的人才。

瞄准“人工智能”等高科技领域的还有上海市商贸旅游学校，该校新开设了计算机应用专业（人工智能服务方向），并联合多家相关企业与基地进行合作，拓宽学生实习、就业及创业的途径。

上海市贸易学校则将目光放在了文创方面，利用数字媒体技术应用（新媒体影视）专业来填补电影行业场务、灯光、道具、化服道设计等专业人才培养的空白。

随着上海国际化大都市发展，上海市第二轻工业学校以此为契机，对接时尚产业、现代服务业人才需求，与开设了人物形象设计中高职贯通、服装展示与礼仪、美发与形象设计、美容美体等专业，合作企业包括资生堂、欧莱雅、P&G、思妍丽等国际名企，造就了更多的优秀学生与未来工匠。