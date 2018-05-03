第24届上海电视节公布白玉兰奖评委会全名单-刘和平任电视剧评委会主席

晨报记者 曾索狄

第24届上海电视节正在紧锣密鼓地筹备中。昨天，上海电视节组委会召开新闻发布会，公布了白玉兰奖评委会全名单，其中，曾创作《雍正王朝》《大明王朝1566》《北平无战事》 等佳作的剧作家刘和平担任电视剧单元评委会主席，导演高群书、徐纪周，演员徐帆、赵立新担任中国电视剧单元评委。据悉，本届上海电视节将于6月11日至15日举行。

评委会兼具专业实力和影响力

记者在昨天的发布会上获悉，相较于往年，今年上海电视节的展播内容更为丰富，主题活动更为精彩，红毯星光更为璀璨，文化品牌影响力水涨船高。今年，组委会收到了来自海内外50个国家和地区的报名作品，其中，许多报名的中国电视剧取材于现当代社会生活，剧集品质令人眼前一亮。目前，白玉兰奖的评选已经进入了三审阶段，最终结果将于6月15日举行的“白玉兰绽放”颁奖典礼上揭晓。

昨天公布的白玉兰奖评委会全名单则兼具专业实力和影响力。其中，剧作家、国家一级编剧刘和平担任白玉兰奖电视剧单元评委会主席。刘和平长期从事电视剧、舞台剧、电影和小说创作，代表作有《雍正王朝》《李卫当官1》《沧海百年》《大明王朝1566》《北平无战事》等。白玉兰奖电视剧类别中国电视剧单元评委，则将由导演高群书、徐纪周，演员徐帆、赵立新担任。

海外电视剧单元由英国制作人、监制李·梅森和美国制片人、编剧扎克·施坦茨担任。英国制作人、导演尼克·弗雷泽将任白玉兰奖纪录片评委会主席，中国知名纪录片导演彭辉和日本导演松江哲明担任纪录片评委。英国动画制作人、独立动画咨询师凯·本博将任白玉兰奖动画片评委会主席，中国动画编剧、导演马华和马来西亚动画创意专家哈斯努·哈迪·沙姆斯丁任动画片评委。

首设“一带一路”主题馆

作为集评奖、展播、市场、论坛等于一体的综合性国际电视节，上海电视节在致力于打响“上海文化”品牌、打造全球影视创制中心的同时，积极推动中国电视产业高质量发展，展现中国电视人在新时代焕发的新精神。本届电视节将以新思路、新作为，呈现新格局、新气象。

其中，在上海展览中心举办的电视市场，首次设立“一带一路”主题馆，将采用国际电视节目推介和国际买家交流会等多种节目内容互动方式，为各国电视机构之间的文化交流与合作提供一个多元平台。而在上海新国际博览中心举办的NAB Show Shanghai 跨媒体技术展进一步扩大展区面积，吸引了更多全球展商和买家报名参与，该展览除了展出电视电影等领域先进技术装备，还将邀请各国影视界专业人士在论坛上进行对话交流。

今年的白玉兰电视论坛围绕电视剧、文化综艺节目、纪录片等，以“勇于创新创造”和“高质量发展”为核心，贯穿“为人民创作”和“讲好中国故事”两大主题。来自全国各地的电视人将通过论坛碰撞创意火花，共同倡导电视创作高质量发展。值得一提的是，今年是中国电视剧诞生60周年，电视节组委会透露，目前正在策划、筹备相关主题活动。

另外，今年的电视节将实施惠民新举措，进一步提升市民的公共文化服务体验：白玉兰优秀节目展播除了在四个电视频道播映之外，将在市中心和郊区增加中外优秀电视作品的线下公益播映，让更多的市民有机会分享最新创作的中外优秀电视作品。第24届上海电视节发起的“白玉兰阅·读计划”，则致力于推广“用阅读培养自身素养”的理念，将举行“选书”“享书”“赠书”三个板块，向大众倡导“阅佳剧，读好书”的习惯。