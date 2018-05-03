“小周璇”王丹凤去世，享年九十四岁-飞走的“小燕子”会永远在观众心里

晨报记者 陆乙尔

昨日，被誉为“小周璇”的上海著名演员王丹凤在华东医院去世，享年94岁。这位代表作有 《新渔光曲》《家》《海魂》《护士日记》《女理发师》《桃花扇》等作品，近40年从艺生涯奉献了近60个大银幕角色的高产女演员，在去年上海国际电影节上还被授予华语电影终身成就奖。

作为王丹凤的“老家”，上影集团员工昨天下午也表达了对这位上影厂老艺术家的哀思。据记者了解，目前追悼会具体日期和安排，王丹凤的家人还在商讨中。

入 行

《新渔光曲》一战成名

1924年出生于上海的王丹凤，原名王玉凤，父母亲爱看地方戏，去戏园或剧场总是把她带在身边，这些经历在她的心中洒下了艺术的种子。1941年，王丹凤随友人去合众影片公司看拍戏时，甜美的外形被导演朱石麟看中，便让她饰演了影片《龙潭虎穴》中的丫环一角。也正是朱石麟，为她改名为王丹凤，取“丹凤朝阳”之意。在朱石麟的帮助下，经过《龙潭虎穴》《灵与肉》 两部作品小角色的“练手”，王丹凤迎来了让她大红大紫的成名作——《新渔光曲》。片中，她晋升为女主角，饰演受尽剥削欺凌、贫穷而又善良的渔家姑娘小猫，并与当时的红小生黄河配戏。王丹凤在片中的表演真挚传神，最终以这个纯真却又命运悲惨的角色一举成名。

2013年，晨报记者在一次活动上见到了王丹凤的丈夫柳和清，那时他首次曝光了一个关于《新渔光曲》的小秘密。原来这部载入上海电影史的电影之所以大红，竟然还有一部分原因是因为“营销”。原来《新渔光曲》上映时，为了要打败同期上映的《姐妹花》，不仅发放大量赠票，还宣传影院的冷气效果，那年上海正逢罕见的酷暑，很多人连看多场“孵空调”，形成奇观。

圆 梦

与周璇袁美云同台

《新渔光曲》之后，王丹凤便进入了高产期，至1948年去香港之前，她主演了《三朵花》《丹凤朝阳》《教师万岁》《青青河边草》《红楼梦》等近40部影片。其中《青青河边草》根据美国经典影片《魂断蓝桥》改编，王丹凤将女主角的不幸遭遇及内心感情演绎得含蓄真切，成为其表演走向成熟的代表作。而《红楼梦》一片，则帮她圆了和偶像同台公演的梦想。原来，王丹凤在入行前很爱看电影，少女时代的她和现在的许多追星女孩一样，房间里贴满了从画报上剪下来的明星照和剧照，周璇、袁美云、胡蝶等当红明星是她那时候最崇拜的“青春偶像”。在电影《红楼梦》中，周璇扮演林黛玉，袁美云反串扮演贾宝玉，王丹凤则扮演薛宝钗，一颦一笑显示出了大家闺秀的雍容。导演卜万苍曾表示，之所以选择王丹凤，是因为她的年龄、相貌和气质最贴近剧中人，而导演的信任也使得担心与偶像配戏会演不好的王丹凤信心大增。

在大银幕上，王丹凤以各不相同的角色经历着形形色色的悲剧或爱情故事，牵动着银幕之外无数观众的心，那时候王丹凤成为了人们心目中的“闪闪发光”的电影明星，不仅高产，还被誉为“小周璇”。

经 典

“小燕子”飞来又飞走

1948年，王丹凤赴香港发展，1950年末又回到了上海，随后进入上海电影制片厂，又为观众带来了许多经典角色。

其中最为人称道的，便是《护士日记》 中的简素华。《护士日记》 主要讲述了青年女护士简素华为了服从国家建设需要，毅然离开上海，奔赴祖国边陲参加工业建设的故事。自从影以来，王丹凤还从未扮演过这类新女性的角色。为了准备这个角色，她去过上海护士专科学校，与许多即将毕业的护士聊天。摄制组到包头钢铁厂拍外景的时候，王丹凤又与青年女工们打成一片。这些经验帮助她更细致地刻画了女主人公在护士岗位的思想发展与变化。

影片《护士日记》的另一处经典，便是至今广为传唱的插曲《小燕子》。当时，这首歌由王丹凤亲自演唱，深受观众喜爱，电影里唱歌的画面让许多影迷印象深刻——简素华哄着高昌平的女儿入睡，轻声哼唱着摇篮曲《小燕子》：“小燕子，穿花衣，年年春天来这里。我问燕子你为啥来？燕子说，这里的春天最美丽……”

当然，王丹凤不仅对现代角色驾轻就熟，也演绎了许多经典的古代角色。比如古装电影《桃花扇》中，她出演了才气横溢的李香君，将女主人公的爱国精神诠释得十分感人。

晚 年

获上海电影节终身成就奖

从1941入行，到1980年《玉色蝴蝶》这部告别影坛的封箱之作，王丹凤塑造了近60个大银幕形象。息影后，这位传奇影人的生活仍然丰富多彩，她一直积极参与社会活动，是促进友好往来的文化使者。王丹凤夫妇还曾应美国白宫邀请参加在华盛顿举行的里根总统就职典礼。

上世纪80年代末，王丹凤和丈夫柳和清移居香港，并创办了“功德林上海素食馆”，从一间小店发展到拥有香港铜锣湾和九龙尖沙咀繁华地段两间相当规模的素食馆，并成了金庸、黄永玉、蔡澜等名人的聚会场所。几年前，年过八旬的王丹凤夫妇将“功德林”转让他人，“落叶归根”又回到了上海，在陕南村的家中安度晚年。

去年正逢上海国际电影节20周年，盛典上，组委会将华语电影终身成就奖颁给了这位传奇女演员。93岁高龄的王丹凤在女儿和外孙的陪伴下登台，并对上海国际电影节给予她的荣誉表示了感谢。

昨日下午，上影集团职工微电影大赛颁奖仪式现场，上海电影集团董事长、党委书记任仲伦向在座的上影员工宣布了上影表演艺术家王丹凤去世的消息。在表达哀思的同时，他追忆了王丹凤一生奋斗不息的从影历程与电影精神，勉励上影同仁传承与发扬。伴随着王丹凤主演电影《护士日记》 的主题曲《小燕子》 旋律响起，上影人默哀鞠躬，向王丹凤致以最崇高的敬意。据晨报记者了解，王丹凤追悼会的具体日期和安排，家属还在讨论中，未最终确定。