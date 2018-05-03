年报季报密集出台-金融机构集体谋划转型

晨报记者 李 锐（基金主笔）

金融机构转型压力大小，看看近期的年报季报就能知晓。就在近期，包括浦发银行、兴业银行、宁波银行等金融机构，先后发布2017年年报或今年一季报，而从这些报告不难看出，除了整体业务继续增长外，大多数金融机构都把转型放在了重要位置。

浦发银行：

推进数字生态银行建设

从目前来看，浦发银行转型瞄准了数字生态银行建设。日前，浦发银行发布2017年年度报告。报告显示，2017年，浦发银行实现营业收入1,686.19亿元，同比增长4.88%；实现归属于母公司股东的净利润542.58亿元，同比增长2.18%。

浦发银行在向实体经济加大投入的同时，有效压降了规模扩张速度，资产结构持续优化。本外币贷款余额为31,946.00亿元，比上年末增长15.63%； 本外币存款余额为30,379.36亿元，比上年末增长1.20%。资产总额为61,372.40亿元，比上年末增长4.78%。

浦发银行相关负责人表示，自2017年以来，零售业务持续保持良好的发展势头，截至2018年一季度末，零售业务营业收入占比已经创下新高，成为三大业务板块第一大收入来源。

2018年1月，在开业25周年之际，浦发银行正式提出未来五年全行发展的战略目标：以客户为中心，科技引领，打造一流数字生态银行。

今年以来，浦发银行积极以数字化项目为抓手，推进数字生态银行建设。比如与上清所、华为、百度和科大讯飞正式达成跨界智能金融创新战略合作。

另外，浦发银行还通过筹建三家异地开发中心，推进新一代数据中心和大数据平台建设，以及加快启动金融云、浦发大脑等重点项目，推动数字生态银行建设向前发展。

兴业银行：

加快布局金融科技

而从兴业银行的年报来看，除了绿色金融外，金融科技也成为布局重点。近期，兴业银行同时发布了2017年年报和2018年一季报。报告显示，2017年兴业银行总资产达6.42万亿元，较年初增长5.44%，净利润572亿元，同比增长6.22%，不良贷款率1.59%，较年初下降0.06个百分点。2018年一季度，总资产6.44万亿元，净利润176.55亿元，同比增长4.94%，不良率1.58%，继续下降0.01个百分点。

一方面绿色金融、银银平台、养老金融等特色优势业务持续领跑市场，另一方面兴业银行围绕实体客户需求，加码推进“结算型、投资型、交易型”三型银行建设，积极构建“商行+投行”战略体系，发挥专业优势继续保持差异化竞争力。

陆续推出数金云、兴业管家、兴E付、兴智投、黄金眼等众多金融科技产品与应用，并且在信息安全、用户体验、云服务、大数据、人工智能、区块链、流程机器人、开放接口八大领域进行了重点布局。截至2017年末，“黄金眼”系统精准排查异常贷款累计207亿元；兴业管家签约对公客户、绑卡量均突破10万；兴智投、区块链服务平台及其合同应用SaaS (软件即服务)化项目获得广泛好评。

2018年，兴业银行将继续把服务好客户作为一切工作的出发点和落脚点，坚定实施“商业银行+投资银行”战略，以坚实的金融科技为经营管理赋能，不断提高专业能力和运营效率，全力防控金融风险，为客户创造更大价值，继续向“一流银行，百年兴业”的远大目标稳步前行。

宁波银行：

践行轻型银行战略

同样，宁波银行日前正式对外发布2018年一季度报告，公司一季度实现归属于母公司股东的净利润28.22亿元，公司3月末不良贷款率0.81%，比年初下行0.01个百分点，拨备覆盖率498.65%，比年初提高了5.39个百分点，资产质量持续向好，在同业中继续保持领先优势。

2018年以来，公司积极适应市场环境变化，坚持服务实体经济这一本源，坚守基础业务，大力夯实基础客群积累，推动各项业务规模协调、持续增长。截至2018年一季度末，公司资产总额10,686.49亿元，比年初增长3.55%；各项存款6,334.05亿元，比年初增长12.06%；各项贷款3,601.15亿元，比年初增长4.02%。

同时，公司持续致力于在目标市场积累比较优势，聚焦特色业务发展，打造特色支行、特色团队，深化多元利润中心建设，确保盈利来源持续、多元，推动盈利能力持续提升。2018年一季度，公司实现营业收入65.81亿元，同比增长2.30%；实现归属于母公司股东的净利润28.22亿元,同比增长19.61%；实现手续费及佣金净收入15.13亿元，在营业收入中占比为22.98%。

2018年以来，公司坚持把管牢风险作为推动全行可持续发展的基础，践行“控制风险就是减少成本”的理念，严格落地全面风险管理，推动整体资产质量进一步向好，在同业中继续保持领先优势。截至3月末，公司不良贷款率0.81%，比2018年年初下降了0.01个百分点，较2017年年初下降了0.1个百分点；拨贷比4.04%，与年初持平； 拨备覆盖率498.65%，比2018年年初提高了5.39个百分点，较2017年年初则提高了147个百分点。

平安信托：

家族信托成亮点

4月27日，平安信托发布2017年年度报告，2017年公司业务实现稳健增长，各项指标领先行业。其中，信托计划资产管理规模6528亿元； 法人净利润39.07亿，同比增长2.9%； 活跃财富客户数7.47万，同比增长42.2%。同时，公司坚持为客户创造价值，积极回馈社会，2017年累计为客户分配利润359.92亿，支持实体经济规模超4000亿，纳税额超10亿，为慈善事业提供资金超2500万。

平安集团总经理兼平安信托董事长任汇川表示，2017年,平安信托紧跟国家发展战略，将“回归信托本源”、“支持实体经济”作为转型指引，聚焦“个人财富管理、机构资产管理、精品私募投行”三大核心业务；通过充分发挥信托制度优势及平安集团综合金融优势，进一步提升主动管理能力，战略性收缩银信合作业务，打造有使命的资本，助力实体经济去杠杆、增动能。

家族信托作为私人财富管理的集大成者，具有整合性、灵活性、稳定性、安全性等信托制度优势，是国民财富创造和传承的重要途径，有利于国民合法财产的保护和传承，能够增进家庭和谐、稳定和传承优良家风。2017年，平安信托率先在业内实现家族信托的多产品线，推出保险金信托、定制型家族信托、专享型家族信托、家族办公室家族信托四大系列产品，用家族信托帮助高净值客户解决全生命周期的财富规划、家业传承、公益慈善等多方面的需求；同时更好地弘扬受托文化、传承文化，信义文化，打造公司核心竞争力。目前，平安信托家族信托业务规模约50亿元，客户签约量超过千单，均处于行业领先地位。