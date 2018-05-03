资管新规落地影响小于预期

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

中国人民银行网站在小长假前发布消息，经国务院同意，人民银行、银保监会、证监会、外管局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(下称《意见》)。相比征求意见稿，正式稿更注重平衡防风险对经济和市场的影响，在过渡期、净值化转型的估值方法、对私募产品分级限制等方面做出修改，规定相较征求意见稿相对宽松一些。预计对市场的影响也将小于预期。

新规发生时点变化

相比征求意见稿，正式落地的《指导意见》主要有以下几点变化。

一是过渡期延长至2020年底，比征求意见稿的时间延长一年半。

二是允许部分资产标的用成本摊余法估值。

三是合格投资者门槛再增新要求，在征求意见稿“家庭金融资产不低于500万元，或者近3年本人年均收入不低于40万元；法人单位最近1年末净资产不低于1000万元”的基础上，新设“家庭金融净资产不低于300万元”要求。

四是公募产品投资市场化债转股态度转变。征求意见稿中的这段表述“现阶段，银行的公募产品以固定收益类产品为主。如发行权益类产品和其他产品，须经银行业监管部门批准，但用于支持市场化、法治化债转股的产品除外”删除，与此同时，《指导意见》对于私募产品新增“鼓励充分运用私募产品支持市场化、法治化债转股”的表述。

五是细化标准化债权类资产定义。《指导意见》要求，标准化债权类资产应当同时符合以下条件：1、等分化，可交易。2、信息披露充分。3、集中登记，独立托管。4、公允定价，流动性机制完善。5、在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易。

六是删除“资产负债率达到或者超出警戒线的企业不得投资资产管理产品”，这意味着对于企业投资资管产品的限制放松。

七是征求意见稿中要求“金融机构应当根据资产管理产品的期限设定不同的管理费率，产品期限越长，年化管理费率越低”，《指导意见》中将这一表述删除。

八是强化刚兑认定及其外部审计责任。模糊化对于非存款类持牌金融机构发生刚兑行为的具体处罚标准。

九是放宽允许产品分级的标准。征求意见稿中提出四类产品不得分级，《指导意见》 中只要求其中两个(即公募产品和开放式私募产品不得分级)。

十是对智能投顾的相关监管表述改动较大，但核心意思未变。

卖理财产品要持牌

本次出台的《指导意见》强调，资产管理业务作为金融业务，属于特许经营行业，必须纳入金融监管。非金融机构不得发行、销售资产管理产品，国家另有规定的除外(主要指私募基金的发行和销售)。

所以，那些未经金融监管机构许可的机构(如互联网金融企业、财富管理企业)发行和销售的理财产品均是违法行为。

`此外，很多老百姓都是银行理财的“忠实粉丝”，主要原因就是保本保收益、收益还比存款利息高。但资管新规实施后，银行理财不再允许保本保收益，所以，大家要睁大眼睛，如果以后碰到有机构宣传说自家理财产品保本保收益，就要小心了！

《指导意见》 中明确提示，任何单位和个人发现金融机构存在刚性兑付行为的，可以向央行和金融监督管理部门消费者权益保护机构投诉举报，查证属实且举报内容未被相关部门掌握的，给予适当奖励。

此外，银保监会主席郭树清此前也提醒广大投资者，听到“保本、高收益”这个说法要举报，因为保本就不可能高收益，这样的说法属于金融欺诈。

资管新规影响有限

申万宏源表示，资管新规正式稿秉持了防风险的总基调，核心目标在于最大程度消除监管套利空间，对资金池业务、刚性兑付、多层嵌套、通道业务、非标业务等重点领域的措施依然严厉。作为纲领性文件，资管新规的出台意味着后续配套细则也将开始逐一发布和落地，严监管真正从纸面落到实处，金融生态的重塑必然不可能无痛，例如打破刚兑对流动性和利率的冲击、非标受限对实体经济的冲击等风险仍需警惕。整体来看，正式稿更注重平衡防风险对经济和市场的影响，有利于监管的平稳落地。

交通银行金融研究中心高级研究员赵亚蕊解读称，资管新规对整个资产管理行业的格局、未来盈利模式将产生深远影响，短期内对商业银行资产管理业务的转型发展和收入增长带来一定的挑战。但资管新规已经经过一段时间的充分酝酿，市场参与者也有了充分预期，从当前的情况来看，商业银行理财的净值化转型步伐明显加快，再加上一定时间的过渡期，这些都为金融机构留下了较大的缓冲余地，因此不会产生很大的影响。而且长期来看，资管新规有助于促进资产管理业务规范发展，降低金融风险，未来银行理财业务转型之后，也将会形成商业银行新的业务增长点。