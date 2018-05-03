上海市首家住房金融 服务中心开业

晨报记者刘志飞报道 上海市首家住房金融服务中心近日在建设银行上海市浦东分行正式开业。建设银行通过设立住房金融服务中心，来有效整合渠道资源，推出全产品、全链条、全方位的住房金融便民利民新服务，积极倡导“长租即长住，长住即安家”新理念，打造“要租房，到建行”新品牌，支持住房租赁市场的培育与发展。

据了解，广大市民在建设银行住房金融服务中心，可以享受存房、租房、租赁贷款、住房贷款、消费贷款、公积金等丰富多样的“一站式”住房金融服务。客户除了可咨询办理传统的住房贷款和公积金业务外，更可体验全新的房屋租赁服务。对于有闲置住房的，可通过存房业务，盘活家庭房屋资产，实现不动产财富管理；对于有租房需求的，可通过CCB建融公寓进行线上选房、线上签约，有融资需求的还可现场办理“按居贷”、“租房贷”和租金分期等服务，升级居住条件，体验全新租赁生活。同时，建设银行还将通过建行集团与经租、经纪公司联手，提供全链条、全方位的金融和非金融服务，集聚社会各方优势资源，合力打造住房服务生态圈。

据了解，下阶段，建设银行上海市分行还将选取优质住宅社区周边、租赁房源丰富区域的网点，通过升级改造，打造一批住房金融服务特色网点，重点培育住房金融业务服务能力，围绕住房租赁业务链提供“一揽子”金融服务，方便广大住房租赁客户就近享有住房金融配套服务。