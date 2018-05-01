致远互联全国巡展行至上海滩： 协同管理才是企业信息化“真经”

王培培/文

数字化新时代，企业信息化被推上新风口，而协同管理成为众多企业屡试不爽的信息化妙方。作为13年蝉联中国协同管理软件市场占有率第一的致远互联，今年开春以来以“智慧协同成就高绩效组织”为主题发动全国攻势，以城市巡展形式，紧锣密鼓地普惠智慧协同新一代企业管理平台及产品，以帮助广大企业在信息化的道路上高效运营。

4月26日，致远互联全国巡展行至上海滩，吸引了包括百度AI、360企业安全集团、腾讯企业微信、上海西信信息、外勤365、中国精细化管理研究所等众多致远互联生态合作伙伴，协同千人盛宴让魔都别样生辉。会上，《细节决定成败》作者、中国精细化管理研究所所长汪中求传授精细化管理之道；百度AI技术生态部高级运营顾问张扬分享了“协同+AI”如何让办公智能化；上海西信创始人CEO、SAP咨询专家王超锋讲解了致远协同与ERP的整合应用价值。

成立16年来，致远互联一直致力于通过协同帮助企业（组织）提升运营管理能力及水平，打造高绩效组织。公司创立伊始，便看到了基于互联网来提升个人和组织工作和运营效率的价值所在，并选择以协同工作为切入点，再逐步上升到全面的协同管理。正如著名企业文化与战略专家、北京大学国家发展研究院管理学教授陈春花所言，“效率不仅来自于分工，而更来自于协同”。今天，依托致远协同，5万多家企业正从过去的“内部精细化管理”走向“高绩效协同管理”。

“协同管理正成为企业（组织）信息化基础设施、数字化管理升级的最佳路径以及新一代企业管理平台及服务。智慧协同新一代企业管理平台及产品结合协同应用场景，融合了‘智能化、平台化、定制化、移动化、数字化’五化特性，可以为客户提供快速见效、快速实施交付、随需所取的企业服务，同时，充分地激活组织创造力和创新力，真正推动企业管理升级。”致远互联执行总裁向奇汉说。

智慧协同新一代企业管理平台既是“智能工作助手的协同办公平台”，也是“信息化最后一公里的协同门户及集成平台”，更是“激活员工\赋能组织的协同工作流平台”、“让管理一目了然的协同大数据平台”和“提供企业服务能力的业务定制平台”。

会上，致远互联展示了与百度AI共同开发的“小致语音助手”，上演了一场精彩绝伦的协同应用场景下的“人机对话”。“面对未来，我们将坚定实施平台化发展战略，基于CAP+构建应用商城，在原有定制能力的基础上，进一步实现开放共享，让企业管理软件的应用可以像乐高一样灵活配置，让用户的管理智慧、应用智慧可以在平台上进行分享、交易，形成真正的To B领域的‘苹果商店’ 模式。”谈及未来的发展，致远互联无比清晰、坚定。