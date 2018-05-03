晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市稍稍高开，盘中医药、证券、石墨电极、小米概念等板块涨幅居前。总体上，市场热度偏低，炸板率高，投资者心理偏向谨慎。

7年来最好业绩

据数据显示，3504家A股公司已经披露了2017年年报，合计实现营业收入39.17万亿元，同比增长18.7%； 实现归属于母公司股东的净利润3.35万亿元，同比增长19.2%。该增速为2010年以来新高。剔除金融股后，净利润同比增速达31.63%。

分板块看，沪深主板公司净利润增长明显，中小板增速下滑，创业板更是遭遇净利增速为负。行业方面，受益于供给侧改革，钢铁、煤炭等上游周期资源品行业公司业绩增长强劲，成为上市公司整体业绩大幅改善的主要动力。不过，相对来看，创业板企业一季度净利增速回升明显。业绩大幅提升。而沪深主板公司2017年营收增速分别为17.55%和18.34%，剔除金融行业后，该数字分别为18.2%和39.3%。

旅游公司延续高景气

每年的小长假、黄金周都促进了旅游业的迅速发展。国家文旅部预计“五一”期间全国有望接待国内游客1.49亿人次，实现国内旅游收入880亿元； 国家移民管理局预计全国出入境旅客流量日均将达到198万人次，比去年“五一”假期增长8%，比平日增长15%。

近年来，我国旅游市场消费升级较为明显，人均收入的增加及旅游目的地的丰富，带动人均出行率逐年提升，为旅游行业业绩增长奠定了必要的基础。根据上市公司业绩报告显示，在行业转暖的大背景下，部分上市公司延续高景气。其中，15家旅游行业上市公司在实现2017年净利润同比增长后，2018年一季度净利润继续实现同比增长，在24家旅游行业上市公司中占比超过六成。

市场新热点有望诞生

随着“五一”小长假因素消退，节后市场资金面压力和对后市因为贸易战引发的焦虑情绪将有所缓解，但在局势未明朗前，市场谨慎情绪还将占据上风。

从技术上看，沪深两市早盘冲高回落，很多个股又演绎了一回冲高回落的小把戏，而上证综指分时白线领涨黄线，说明笔者一直强调的均衡配置白马与中小创的重要性，目前沪市在3000点上，各短期均线缠绕，且空头发散趋势未有明显改观，主力机构会利用这段技术低迷期，在黄金坑的图形里加紧持仓换筹，随着年报和一季报可能存在的风险个股的全部释放完毕，市场新热点有望在机构的悄悄换筹中诞生。操作上，只要我们坚持结构性行情思维，赚钱还是大概率的，最近一段时间，只要你踩准节奏买进了芯片科技股或者医药生物股，就能完胜市场。