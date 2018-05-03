风雨

周三是“五一”小长假开市第一天，大盘依然在低位徘徊筑底。娇娇担心，大盘老是冲高回落，会不会出现系统性风险来一波大跌。高智说，现在还没有看出有系统性风险迹象，上市公司年报业绩都已经亮相，总体上还是相当不错的。

“我认为，沪指近期数度下探至3050点附近后展开反弹，说明3000点之上的支撑作用还是相当明显的。虽然日线级别均线系统已呈现空头排列，对指数运行形成压制，但月线指标是一波大行情的结构，守住当下，就是守住未来。”高智说。大盘在筑底期间，既不要盲目追涨，也不要随意割肉。

“对于大盘我不担心，3000点上下，股指能跌到哪里？何况我们好运营业部仓位基本都是半导体芯片股和医药股，股指下跌跟我们好像没有啥关系。我今天倒是被另外一件事雷到了。”华风道。他挠挠头，一副郁闷的样子。

“啥事体？”娇娇忙问

“独角兽企业药明康德在5月1日晚间披露的 IPO 发行结果显示，网上投资者放弃认购数量竟然有32.28万股，弃购金额达697.24万元； 网下投资者放弃认购数量为5634股，弃购金额为12.17万元。网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，包销股份的数量为32.84万股，包销金额为709.40万元，包销比例为0.3125%。这不是让包销的承销商笑不动吗？”华风道。他为那些没有及时缴款认购的投资者可惜。

“根据以往经验，每只新股申购时都会有投资者中签后没有选择缴款，有些媒体说是投资者弃购,我觉得所谓弃购几乎是不存在的，人家前一天还在申购，好不容易中彩了，后一天就选择放弃了，不符合逻辑嘛。以我的观察，问题还是出在营业部里，有些中得新股的情况在一些营业部的交易软件中并不体现，投资者根本就不知道自己中奖了，这才是问题所在。有些营业部会通过电话提醒投资者，但有时因为各种原因联系不上；或者联系上时，离缴款截止时间很近了，来不及操作；或者想操作，账户里来不及加足够资金了，所以关于新股申购，管理部门应该进一步完善制度，不能让投资者莫名其妙的遭受损失。”高智说。他认为，一旦中得新股，营业部的交易账户里必须要有显示。

今日行情预测：强势整理

仓位：70%

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