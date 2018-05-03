解除海外交易后顾之忧-人民币跨境结算开通全天服务

记者 林劲榆

晨报讯 人民币国际化又迈出重要一步，将实现全天候的结算。

昨天，央行宣布，在3月26日成功试运行的基础上，人民币跨境支付系统（二期）全面投产，符合要求的直接参与者同步上线。截至2018年3月底，CIPS共有31家境内外直接参与者，695家境内外间接参与者，实际业务范围已延伸到148个国家和地区。

人民币跨境支付系统（CIPS）向境内外参与者的跨境人民币业务提供资金清算结算服务，为人民币国际化铺设“高速公路”，是符合国际标准的重要金融基础设施。

相比较CIPS（一期），CIPS（二期）实现了夜间结算等多项改进措施。一是运行时间由5×12小时延长至5×24小时+4小时，实现对全球各时区金融市场的全覆盖，充分考虑境外参与者和其客户的当地人民币业务需求，支持当日结算；二是在实时全额结算模式的基础上引入定时净额结算机制，满足参与者的差异化需求，便利跨境电子商务；三是业务模式设计既符合国际标准，又兼顾可推广可拓展要求，支持多种金融市场业务的资金结算； 四是丰富参与者类型，引入金融市场基础设施类直接参与者； 五是系统功能支持境外直接参与者扩容，为引入更多符合条件的境外机构做好准备。

央行称，CIPS（二期）时序调整后的夜间时段正值欧美金融市场的营业时间，且将开通定时净额结算业务，对参与者的流动性管理要求提高。为此，人民银行决定为银行间货币市场加开夜盘，CIPS直接参与者可根据结算需要，通过银行间货币市场融入资金注入CIPS账户。

CIPS的建成运行是我国金融市场基础设施建设的里程碑事件，标志着人民币国内/国际支付统筹兼顾的现代化支付体系建设取得重要进展。

央行认为，这种新的制度安排可以满足境内外直接参与者夜间调剂流动性的需要，保障支付清算安全，也有利于境内外金融市场接轨，对支持我国金融市场健康发展具有积极意义。

未来，CIPS将根据市场需求和人民币国际化发展的要求继续升级完善，不断提升服务水平，为人民币全球使用提供重要保障和支撑，积极支持金融市场跨境互联互通。