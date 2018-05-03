车价年年降，配件却年年涨-北京奔驰GLC零整比领跑 更换所有零件等同买6辆新车

记者 林劲榆

晨报讯 车价便宜了，可以维修保养却越来越贵，修理一台奔驰相当于买六台，而东风英菲尼迪Q50L 一年内常用配件竟然涨价1万多元。

近日，中国保险行业协会、中国汽车维修行业协会发布第九期汽车零整比系数研究报告，报告显示在100个样本车型中，北京奔驰GLC 零整比系数最高，为667.04%；北京现代ix35最低，为172.37%。

汽车零整比系数是汽车零部件与整车销售价格的比值，零整比系数越高意味着汽车后期维修保养成本越高。

该报告显示，北京奔驰GLC零整比系数最高，为667.04%，即如果该车型更换所有配件，所花费用足以购买6辆同款新车。华晨宝马X1、沃尔沃S60L、雷克萨斯ES、北京奔驰E 级、东风英菲尼迪Q50L、宝马X3、华晨宝马3系、奔驰S级、一汽马自达睿翼分列二至十位，零整比系数分别为635.03%、626.76%、601.27%、588.28%、587.03%、572.56%、553.62%、525.05%、516.08%。

研究数据显示，在汽车配件价格总体呈现平稳并理性回归的背景下，部分高端进口品牌车型汽车配件价格仍处在较高水平。尤其20万到60万区间车型，部分品牌采用低车价、高配件价格和保养费用的销售策略，造成零整比居高不下。

中国保险行业协会财产险一部副部长徐钟抒表示，综合近三年数据分析，汽车零整比100指数保持平稳，常用配件负担100指数持续上扬。数据显示，中保协近5次发布的常用配件负担100指数分别为14.33、14.45、14.92、15.07、15.17。对比去年同期数据，100款车型常用配件负担指数上涨较大的车型分别是东风英菲尼迪Q50L、上汽大众波罗、广汽菲亚特菲翔和上汽大众途观、江淮和悦A13。其中，东风英菲尼迪Q50L常用配件金额总体上涨11822.54元。

针对不少汽车消费者“买得起养不起”的困扰，两协会通过计算样本车型保养周期内在4S店的养护项目、配件及工时价格，得出了汽车保养指数。本期最高的车型是奥迪A8，指数为45.69;最低的车型是吉利远景SUV，指数为5.35。

中国保险行业协会副秘书长郭红说，自2014年4月发布以来，汽车零整比系数已经成为衡量汽车维修经济性的重要指标，同时也是社会公众理性购车的重要参考指标。

此外，随着新能源汽车普及率提高，相关使用成本问题也受关注。