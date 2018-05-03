个人税延养老险试点，险企准备就绪-若一个上海市民月入2万元，每年最高节税金额可达3000元

晨报记者 李 俊

在市场的翘首期盼下，从5月1日起，在上海市、福建省(含厦门市)和苏州工业园区实施个人税收递延型商业养老保险试点。根据财政部等五部委联合发布的通知，符合标准的上海市民购买商业养老保险，其缴纳的保费每月在1000元以内的部分准予税前列支，退休提取时再扣税。

购税延型养老保险 方式、流程看这里

根据统计数据显示，2017年上海老年人口占比已达到1/3，而我国养老金替代率却只有47%，远低于世界银行组织建议的70%，甚至未达到国际劳工组织设置的55%警戒线，养老压力可见一斑。

在这样的背景下，商业养老保险作为我国养老体系的“第三支柱”意义重大，市场对于税延养老保险的呼声已经由来已久，而政府也一直在释放出希望通过商业养老保险缓解社会养老压力的信号。多家保险公司此前已经明确表示出对于该产品的参与热情。

平安养老险董事长兼首席执行官甘为民此前在接受媒体采访时曾表示，整合健康养老上下游产业链方面，中国平安已经形成了成熟的体系，作为参与前期筹备和研究工作的保险公司之一，平安养老险已经准备就绪，只待发令枪响，业务链上的各部门均蓄势待发，全力迎接这一增量市场的到来。

泰康养老险将重点向试点地区的企业员工推荐税延商业养老保险产品，同时也将面向个人进行销售，做好各项准备力争首批出单。

对于市民来说，则不妨可以先了解一下投保流程，包括了：准备一个银行账户； 到保险公司购买符合条件的产品； 到中保信平台注册并登录下载 《税延养老扣除凭证》；将税延养老扣除凭证交给公司HR税前扣除。

不过具体的投保流程仍需要以保险公司公布的方式为准。以业内首家发布税延养老险解决方案的太保为例，可以通过企业统一组织投保、企业搭建平台投保、第三方平台投保、员工家属投保等方式购买税延养老保险。其中步骤最简洁的是企业统一组织投保，仅需企业HR向太保提供一张清单，员工在手机端一键确认，投保过程即算完成。即便是操作步骤相对繁琐的“员工家属投保”，其实也仅仅需要五步，即录入客户基本信息、选择险种配比方案、完成风险评估问卷、填写交费相关信息、提交材料投保确认。此外，在完成投保后，客户可以在太保的官网、官微、手机APP上自助完成包括缴费频率变更、受益人变更、领取年限/方式变更、账户价值转移、缴税地变更等操作。

哪些群体可以受益？

何为税延养老保险？即试点地区个人通过个人商业养老资金账户购买符合规定的商业养老保险产品的支出，允许在一定标准内税前扣除； 计入个人商业养老资金账户的投资收益，暂不征收个人所得税； 个人领取商业养老金时再征收个人所得税。

具体来看，个人缴费税前扣除需要满足一定的标准：取得工资薪金、连续性劳务报酬所得的个人，其缴纳的保费准予在申报扣除当月计算应纳税所得额时予以限额据实扣除，扣除限额按照当月工资薪金、连续性劳务报酬收入的6%和1000元孰低办法确定。取得个体工商户生产经营所得、对企事业单位的承包承租经营所得的个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业自然人合伙人和承包承租经营者,其缴纳的保费准予在申报扣除当年计算应纳税所得额时予以限额据实扣除,扣除限额按照不超过当年应税收入的6%和12000元孰低办法确定。

举例来说，一个月收入20000元（工资减去社保个人缴纳金额和住房公积金个人缴纳金额后）的上海市民，每月的税延额度就是1000元，按照25%的税率，每月节税金额250元，即年最高节税金额为3000元。

退休后可领多少养老金？

根据财政部目前公开的信息可以看到，个人商业养老保险产品按稳健型产品为主、风险型产品为辅的原则选择，采取名录方式确定。试点期间的产品是指由保险公司开发，符合“收益稳健、长期锁定、终身领取、精算平衡”原则，满足参保人对养老账户资金安全性、收益性和长期性管理要求的商业养老保险产品。

税延额度购买个人税优养老保险之后，保险公司将把保费用于长期投资并获得回报。统计数据显示，2017年中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险的总投资收益率分别为5.16%、6%、5.4%、5.2%。参照上市险企投资收益率数据，以上文中月收入20000元的例子计算，每月缴纳保费1000元，共计缴纳20年，假定个人税优养老保险投资收益率为6%，按复利计算，20年后的本息达到77万元。

《通知》规定，对个人达到规定条件时领取的商业养老金收入，其中25%部分予以免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税，税款计入“其他所得”项目。

也就是说，这77万元的25%予以免税（约19万元），剩余的约58万元需要缴纳10%的个人所得税（约5.8万元），在20年后77万元到手约71万元。

由于具体收益需要综合考虑当前税率、退休时税率，缴费年限、领取时间、保险公司收益率等多种因素，因此市民计算个人节税金额及预期收益时可能会相对比较复杂。为此，4月28日，中国太保在其个人税收递延型商业养老保险综合解决方案发布会上，发布了“税延计算器”（内测版），只需简单输入投保人的年龄、性别、收入，即可直接计算出省税金额，再选择账户类型、资金分配方式以及养老金领取方式和年龄，就能估算出实际领取养老金金额，比起冗长的各类政策解读，让老百姓更直观地了解到此项政策地实惠性。