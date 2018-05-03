2018国际田联钻石联赛即将拉开大幕-顶尖高手齐聚申城 中国队全明星出战

晨报记者 王 嫣

“2018国际田联钻石联赛—上海站由上汽集团荣誉呈现”即将在5月12日闪耀申城，除了来自全世界各地的田径顶尖高手，中国田径队也将以璀璨的明星阵容参与16个项目的巅峰对决。“百米双雄”苏炳添、谢震业，铅球世锦赛冠军巩立姣，跨栏名将谢文骏，撑竿跳全国纪录保持者薛长锐，跳远新锐石雨豪，女子标枪赛会纪录保持者吕会会等多名老将新秀将齐齐上阵，在各个项目上迎战世界顶级好手，力争在家门口为本土观众奉献精彩表现。

百米飞人大战

乃历届最强阵容

今年的“百米飞人”大战阵容堪称上海站历届最强阵容，中国名将苏炳添将和队友谢震业一起迎战诸多一线名将，包括奥运会和世锦赛双料冠军贾斯汀·加特林、美国当红新星科尔曼、加拿大神奇小子德格拉斯、日本飞人桐生祥秀。今年36岁的加特林依旧是百米赛道上最强有力的竞争者，他在2017年伦敦世锦赛上以9秒92的成绩力压博尔特摘得冠军；科尔曼则是上一年度男子百米最好成绩的创造者，刚刚在今年的室内世锦赛上获得男子60米冠军。苏炳添本赛季取得的成绩也非常亮眼，他先是在开年的四站室内赛中上演“四连冠”，并两度刷新60米亚洲纪录，又在伯明翰举行的室内世锦赛上以第三次打破亚洲纪录的成绩获得60米亚军。他的队友谢震业在2017年也跑进了10秒大关，展现不俗实力。

作为上海站的传统保留项目，男子110米栏今年还将见证本土跨栏名将、前赛会冠军谢文骏再度亮相上海体育场，迎战奥运和世锦赛双料冠军麦克劳德和西班牙名将奥尔特加。男子撑竿跳项目今年也是名将云集，中国撑竿跳第一人薛长锐将携手队友出战，向世界纪录保持者拉维莱涅发起冲击。中国男子跳远，小将石雨豪将和黄常洲、高兴龙组成“中国三叉戟”，力争再次夺冠。而“中国跳远梦之队”也将再次重拳出击，全力向该项目的霸主曼永加发起挑战。

“中国力量”专属看台

近距离看冲刺画面

女子方面，此次出战的中国选手同样也是最强阵容。两位前赛会冠军和赛会纪录保持者——2017年伦敦世锦赛冠军及2017国际田联女子铅球钻石大奖获得者巩立姣、2017年世锦赛女子标枪铜牌获得者和亚洲纪录保持者吕会会——将携手捍卫中国田径的荣誉。中国“女飞人”韦永丽今年也会参加上海站的比赛，作为100米的亚运会冠军，爆发力十足的韦永丽这次将挑战200米项目。

今年赛事还特别推出了“中国力量”专属看台，看台位于7号看台的一层区域，紧邻赛道冲刺点附近，在该区域，除了可近距离欣赏所有径赛项目最精彩的冲刺画面，亦可关注铁饼和标枪等投掷类项目的精彩角逐。目前，“中国力量”看台套票已经正式开售，套票售价为80元，包含赛票一张、精美定制票套一个和纪念T恤一件。登录久事赛事官方票务网站久票网（www.jusstickets.com）可在线购买赛事门票，或致电021-962123咨询购票。