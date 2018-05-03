公益公信 体彩发展基石-上海体彩首届年度论坛举行　聚焦青少年体育发展

晨报记者 黄宇龙

2018年首届上海体彩年度论坛日前在上海体育学院举行，本次论坛的主题是“上海体育的荣耀 体育彩票的使命——青少年体育发展中的体彩身影”。上海市体育局副局长许琦、上海体育学院党委副书记潘勤出席论坛并致辞。

本次论坛由上海市体育彩票管理中心主办，五星体育联合上海体育彩票研究中心承办，论坛共吸引了近15家沪上主流媒体报道，五星体育微电视、东方头条、上海体彩APP全程直播论坛实况。

上海体彩首次举办论坛聚焦的就是体育彩票发展的基石——公益公信。上海市体育总会副主席、原上海市体育局巡视员郭蓓、国家体育总局体育彩票管理中心公共关系处处长杨旸、上海市体育局计财处处长周卫星、上海市体育局科教（青少）处处长张漪、上海市体育彩票管理中心主任陈强、五星体育传媒有限公司总经理翁伟民、上海体育学院体育彩票研究中心主任李海从各自角度畅谈体彩公益属性、青少年体育发展，以及体育产业、体育传媒如何对标体彩公益品牌建设。

中国体育彩票自批准发行以来，已经整整24年，全国体彩销量也从1994年的5亿元到2017年突破了2000亿元，实现了快速跨越性发展，累计筹集公益金近4000亿元。

从上海来看，自1995年上海体育彩票管理中心成立以来，在全市体彩从业人员的共同努力下，截至2017年底，全市共销售体育彩票382.89亿元，为国家公益事业和上海体育事业发展筹集公益金累计达到99.94亿元，累计代扣代缴个人偶然所得税9.17亿元，为上海加快体育强市建设和城市发展做出了积极的、不可磨灭的贡献。

从对青少年体育的扶持上看，2015-2017年，上海体彩公益金共投入青少年后备力量培养经费1.5亿元，主要用于全市青少年后备力量培养，包括振兴三大球、推广冰上项目、支持青少年十项系列赛开展、促进学校办训工作、俱乐部资助以及体院后备力量培训等等。不仅仅是上海，全国体育系统在支持青少年体育发展方面，都能看到体彩公益金的行动：青少年体育活动中心、青少年体育场地设施建设、青少年体育组织、队伍建设、青少年体育活动、青少年体育研究、体育后备人才培养等。

论坛还邀请上海市杨浦区体育活动中心副主任、羽毛球高级教练颜怡宏及上海碧云青少年体育俱乐部主任刘伟耀发言，两位青少年体育的从业者分别从体育彩票如何支持基层青少年体育训练及社会青少年体育俱乐部发展，谈了亲身经历和切实感受。

论坛结束后，体彩助力青少年体育展示活动——2018年“体彩杯”上海市青少年旱地冰球邀请赛在上海体育学院风雨操场举行。包玉刚绿巨人、维京大白鲨、维京大黄蜂、维京白马四支球队展开角逐。最终决赛，维京白马遭遇包玉刚绿巨人，两支球队常规时间打成2∶2平局，最终通过加时赛和点球决战，维京白马队队员打进制胜点球，赢下冠军。