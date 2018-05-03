泰姬陵变色，印最高法让政府求助海外-批评政府“根本不关心”泰姬陵越来越严重的变色问题

晨报记者 徐惠芬 综合报道

印度著名景点泰姬陵的变色问题越来越严重。英国广播公司5月1日报道称，为此，“深感忧虑”的印度最高法院指示印度政府向海外寻求帮助。

指责政府“护色”不力

著名的泰姬陵位于印度北方邦阿格拉市，建于17世纪中叶，是印度莫卧儿王朝皇帝沙贾汗为爱妃泰姬·玛哈尔修建的陵墓，不仅深具爱情象征，建筑本身也很优美，已成为印度的一张名片。

但现在，泰姬陵正面临越来越严重的变色问题，修建所用的白色大理石已经发黄，甚至开始变棕变绿。

在看了由环境学家提供的泰姬陵现状照后，印度最高法院认为印度政府“护色”不力，要求政府向海内外的专业人士寻求帮助。

“即使你们有专业知识，也没有利用这一点。或者你们根本不关心。”法院如此指责政府。

据报道，最高法院法官给印度总理莫迪和北方邦政府一周时间回应，最近一次听审会将于5月9日举行。

严重污染“染黄”泰姬陵

那么，泰姬陵为何会变黄，甚至变绿呢？主要还是因为空气污染、施工和昆虫破坏。

泰姬陵所在的阿格拉是印度北部繁忙的工业城市，随着阿格拉日益工业化，泰姬陵也开始由白变黄。

印度国会派出的调查委员会发布报告称，泰姬陵变色的主要原因是当地严重的空气污染。长期燃烧化石燃料、生物材料及垃圾等产生碳沉积，“染黄”了泰姬陵。

此外，昆虫粪便则让泰姬陵变棕，甚至变绿。

泰姬陵位于亚穆纳河附近，河里的污物吸引了大量昆虫，而这些昆虫又会在泰姬陵的墙面上排泄，使得泰姬陵墙面满是一小块一小块的棕色和绿色。

政府给泰姬陵“敷面膜”

为了解决泰姬陵的变色问题，印度政府也不是无所作为，已经关闭了泰姬陵附近的上千家工厂，还规定泰姬陵周边500米禁止车辆通行。

此外，印度政府还想出了给泰姬陵“敷面膜”的办法，即在泰姬陵的大理石墙面覆盖一层富含石灰的粘土，用这层粘土吸掉墙面的污渍、油腻和昆虫粪便，然后再把这层粘土洗掉。最近的一次“敷面膜”开始于今年1月。

不过，“面膜美白”的持续效果很短，而且还有专家警告，这样的做法有副作用。

虽然泰姬陵没有了往日的亮白，还经常满身脚手架搞美白搞修复，但泰姬陵依然是印度最受欢迎的景点之一，每年吸引约700万游客前往参观。

为了缓解逗留游客太多带来的管理压力，从今年4月1日起，泰姬陵还实施了限流新措施——所有游客购票后游览一次最多逗留3小时，超出时间需要另行付费。