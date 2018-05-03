青浦拐骗儿童案8小时告破-女子为博男友欢心拐走女婴

晨报记者 吴艺璇

5月1日，发生在青浦练塘镇的女婴被抱走案件备受瞩目。青浦警方抽调50多名精干警力，在事发不到8个小时内，将抱走女婴的嫌疑人抓获。当晚22时50分许，丢失女婴的王先生一家在练塘派出所见到了失散8个多小时的女儿。

这是一起近年来罕见的拐骗儿童案，青浦公安分局刑侦支队十队副队长刘峰表示，此案中的家属在案发后及时报案，也为警方侦破案件争取了时间。“遇到紧急或意外情况，及时报警向警方求助。家长和监护人带孩子外出活动时，一定要保证孩子在自己的视线范围以内，勿将孩子交给陌生人照看。”

煎熬的8小时

5月1日下午，在青浦区练塘镇经营粮油蔬菜配送的王先生从父亲王新（化名）那里得到噩耗，他们爷孙俩在小蒸公园里玩着玩着，爷爷把孙女弄丢了。

●14时25分许

一名中年女子来到仅10个月大的小嘉（化名）和王新面前，冲着小嘉笑，她拍了拍手并做出要抱小孩的姿势，小嘉没有拒绝，斜身趴到女子的身上。

据小嘉的爷爷王新回忆，虽然不认识这名中年女子，但她七八天前就出现在公园里，逗逗街坊邻居的小孩。王新因此疏忽大意，因为有事就把小孩暂时交给她抱一下，没想到竟被对方抱走了。

●15时04分

“我听我爸爸这么一说，马上就去公园里问街坊邻居。”王先生说，邻居口中的这名女子与父亲的回忆相似，她曾多次在公园里逗过小孩，他突然心里一紧，“可能要出事！”于是，王先生报警了。

王先生直接赶到练塘派出所，配合民警调阅监控录像。“她走的地方很偏僻，都是大家平时不走的路，而且沿着河走。”王先生看着监控视频里中年女子的行踪，心里一惊，发觉越来越不对头。他让妻子发动亲戚一起寻找，“我的妹妹、妹夫、哥哥、堂哥一共10多个人，听到消息后，从杭州、嘉兴、温州各地赶过来”。

即便王先生很焦急，但警方无法在案件侦办中透露信息。

●17时24分

这时，王先生在朋友圈发起了求助。

小嘉被抱走的消息在网上传开，王先生说，有很多陌生的好心人、组织给他打电话，确认事情真伪后，主动帮忙转帖、发帖。“天黑之后，陌生的电话一个接着一个，都在关心女儿的事。有组织主动提出帮忙寻找，还有好心人提供线索。”

●22时许

王先生一家近20人已经驱车从各地赶到，在练塘派出所等待。王先生回忆，妻子不停地流泪，父亲王新一直发愣。“再没有线索，估计就很困难了，女儿一天变一个样，过一段时间我怕认不出来了。”

然而，民警一句“有线索了，耐心等待一下”，让王先生和家人又重新有了盼头。

●22时45分许

民警拿出手机里的一张照片，问王先生：“这是你的女儿吗？”

“找到了，找到了！”“是！就是她！”王先生说，当时全家人都在重复这些话，并把消息告诉老家的亲戚朋友。

当民警把小嘉送回派出所后，小嘉斜着躺在王先生怀里，“我心里突然就放松了”。

小嘉安然无恙回来，家人向练塘派出所民警连声道谢。

［破 案］

调监控循线追踪

绘路线推断行踪

5月1日15时04分许，青浦公安分局接到报案。在治安持续向好的上海，近年来拐卖儿童案件始终处于微发状态，这起案件引起警方高度重视，青浦警方迅即抽调50多名精干警力组成专案组展开侦查。

“抱走小孩的女子大约40岁，黑色短发齐刘海，身着白色上衣、黑色裤子。”根据家属提供的涉案人员体貌特征，警方调阅了案发周边区域的监控录像，但这名女子一度从监控中消失。同时，另一路民警对家属和周边居民进行走访。经排查，17时许，警方初步认定这是一起拐骗儿童案件。

明确案件性质后，警方继续调取案发地周边路面监控画面，循线追踪。另一边，由于事发地蒸夏村监控设备分布不均，辖区民警陈学飞根据零散的监控画面，手绘出嫌疑人的逃离路线图，帮助专案组民警推断嫌疑人的行踪和落脚点。

据练塘派出所办案民警朱明敏介绍，经过两个多小时的视频侦查，终于找到重要线索：14时53分许，中年女子在距街心公园2公里外的莲花寺门口，抱着女婴上了一辆电瓶车。

根据监控视频显示，这辆车沿松蒸路、蒸下路再到新朱枫公路，最后消失在练新路、练南路路口。在侦查过程中，监控拍下了骑车男子的清晰图像。

22时许，警方确定了这名骑车男子的身份，并确定其暂住地址就在练新路、练南路路口附近。至此，警方掌握了嫌疑人的行迹。

22时45分许，青浦区练塘镇练新路某厂区角落的一处出租屋内，在确认女婴和嫌疑人均在出租屋里后，侦查员迅速冲进屋内。逼仄出租屋内响起了女婴的哭声，嫌疑人邓某和杨某被警方当场抓获。10个月大的女婴最终回到父母身边，此时，距离案发仅8小时，这起拐骗儿童案件成功告破。

［对 话］

拐骗女子：之前就在公园盯上女孩

抱走女婴的女子邓某今年46岁。三年前，在青浦练塘镇打工时认识了比自己小6岁的男子杨某，两人均离异。2016年，邓某在与杨某相恋一年后有了身孕，考虑到杨某无力抚养孩子，便瞒着杨某回老家引产，却慌称自己生下一个女孩，在老家抚养。

2018年过年后，邓某回沪，迫于杨某的逼问，邓某无计可施，为带回“自己”的孩子，遂至附近小蒸公园“物色”婴儿。

案发当日下午，邓某趁人不备将小嘉抱走，并让男友杨某骑电瓶车在莲花寺附近接应。在此过程中，邓某向杨某慌称那便是自己的女儿，并多次让其加速，行驶10公里后到达暂住地。

在看守所，谈及自己对婴儿家属的感受时，邓某留下了眼泪：“我和前夫有个孩子，以前也被别人抱走过。我也恨当初把我小孩抱走的人。”

记者：你一共去过几次小蒸公园？

邓某：去了4次，去那儿的中介找工作，那天那个女孩趴过来让我抱，挺乖的。之前我去的时候，就看到过那个女孩。

记者：为什么要把小孩抱走？

邓某：杨某一直叫我把小孩抱给他看，平时，他一天七八个电话催我，让我把小孩抱过去。我在他面前撒谎撒太久了，没法面对他。趁小孩的爷爷去隔壁的店里聊天，我就把小孩抱走了。

记者：你是怎么跟男友杨某说起这个女孩的？

邓某：抱回去以后他（杨某）就去买奶粉给孩子吃，他问我为什么刚才一直让我电动车开快一点，我就反问，你说呢？他还说，女孩的样子长得很像他。

记者：孩子抱到家以后，你们做了什么？

邓某：开始抱来的时候，是想好好把这个孩子抚养大，但是她一直在哭，我带不了，就想把她抱回公园去，还给那家人。后来我给她洗了澡，睡了一觉就不哭了，让她坐在凳子上休息，准备给她东西吃，警察就来了。

记者：再见到女孩的家属，你会对他们说什么？

邓某：我对不起孩子的家人，真的对不起。