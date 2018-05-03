健康也能“私人定制”恒大养生谷会员制起航

随着国人健康意识的提升，加快健康产业发展是目前的当务之急。5月1日，恒大养生谷会员制在西安正式启动，并因其创新服务及理念受到市场关注。据了解，入养生谷会员可享受恒大养生谷终生医养、健康管理、健康保险及健康养老等系统化的会员服务。

有业内人士指出，目前我国养生养老产业存在总体发展水平滞后，产品供给不平衡的情况，恒大养生谷打造符合中国国情的全方位全龄化健康管理体系，高度契合健康中国战略，或将极大推动产业转型升级。

养生养老不再“粗放单一”

诞生于20世纪70年代的会员制，在美国加州兴起之时就以服务更贴心、更个性成为各大企业赢取顾客的法宝。而健康是一个宏大而庞杂的体系，从“生病就医”到“生活方式”的调整，从“健康管理”到“医疗保障”，每一方面都需要专业而精准的服务，会员制则可以更大化地满足消费者精细且个性化的需要。此次成为市场热点的恒大养生谷会员机制同样遵循着这一思路。

据了解，相比于国内粗放、单一的健康养生养老产品，恒大健康创新性将医疗保险、预防、医疗、康养融为一体，会员制则是联通客户与服务的桥梁。客户通过购买养生谷产品及会员卡，或到养生谷进行旅行，都可成为会员，并享有多元化的健康管理服务。

据悉，恒大养生谷会员招募自4月6日开始登记意向会员，截至启动当日累计接待人数10000多人次，其中仅5月1日当天签约会员即已超1500人。

业内人士分析认为，恒大养生谷会员机制受到市场的关注和追捧，主要由于其建立在恒大养生谷的全方位全龄化健康服务上。作为恒大健康的拳头产品，恒大养生谷创建全方位全龄化健康养生新生活、高精准多维度健康管理新模式、高品质多层次健康养老新方式、全周期高保障健康保险新体系，引领全新健康生活方式。

未来3-5年布局全国

资料显示，恒大养生谷围绕全龄化，首创颐养、长乐、康益、亲子四大园，将提供游、学、禅、乐、情、膳、美、住、健、护等852类设施867项全方位养生服务。其中，颐养园主推“健养结合”，配有国医馆、禅思堂、膳食坊等；长乐园重在文娱结合，配置老年学堂、曲苑社、国学馆等设施以提供高品质健康养生方式； 康益园则以运动养生为核心，以健身中心、体感运动馆等重塑健康活力新生活；亲子园则针对年轻一代，践行亲子同乐理念，构建跨代社交圈。服务覆盖了从孕前、婴儿直到百岁老人的全生命周期，能够满足家庭的全龄层核心需求，实现在“一碗热汤的距离”中尽享天伦之乐。

而恒大养生谷作为服务会员的载体，除西安外还已在三亚、郑州、扬中、长株潭、云台山、南京等全国多个宜居养生胜地实现了布局，未来3-5年将在全国布局30个以上宜居养生胜地，会员可根据不同的季节气候、温度、湿度、纬度、日照等不同需求，在全国各地的恒大养生谷进行旅游居住，并享有健康管理服务。

分析认为，恒大健康立足健康产业链条不完整、研发力量普遍薄弱等产业现状，创新健康管理模式，通过大数据风险评估后，加强预防干预，打造符合中国国情的全方位全龄化健康管理体系，高度契合健康中国战略。作为先行者，恒大养生谷会员服务模式将引领大健康产业的发展潮流。 (文/李悠然)