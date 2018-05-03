上海电气、蔓楼兰亮相首届中国自主品牌博览会-新时代“上海制造”的刚与柔

晨报记者 徐妍斐

5月10日-12日，第一届中国自主品牌博览会和中国品牌发展国际论坛将在上海举办。据悉，首届中国自主品牌博览会的上海馆，将围绕国家战略、聚焦“四大品牌”，充分展现上海自主品牌的魅力和影响力。日前，记者对参展中国自主品牌博览会的上海电气、蔓楼兰两家“上海制造”代表企业进行了走访。

上海电气：

创造国内外众多第一

作为中国工业的领导品牌，上海电气的历史最早可以追溯到1902年，创造了中国与世界众多第一，中国第一套6000千瓦火力发电机组、世界第一台“双水内冷”发电机、中国首台万吨水压机、中国第一套核电机组等都来自上海电气。

这是一家大型综合性装备制造集团，主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大领域，产品包括火力发电机组（煤电、气电）、核电机组、风力发电设备、输配电设备、环保设备、自动化设备、电梯、轨道交通和机床等。

改革开放以来，上海电气诞生了一大批世界领先的创新产品，如首套百万千瓦超超临界燃煤发电机组、三代四代核电核岛和常规岛主设备、大型海上风电设备、西气东输的高频电动机等。近年来集团营业收入近千亿元。

多年来，上海电气还为海内外用户提供了大量优质工程项目，承接工程合同遍布马来西亚、巴基斯坦、伊拉克、斯里兰卡等一带一路国家。

本次参加“首届中国自主品牌博览会”，上海电气的参展主题是“绿色能源，智慧城市”。通过“电子沙盘+触屏互动”的方式，在一个电子沙盘上集成了火电、核电、风电、输配电、垃圾焚烧发电、光热发电设备、城市中心等模型，并辅以电子触屏来介绍各领域的核心能力，完整地呈现上海电气从发电端到用电端过程中，在能源装备、工业装备和集成服务领域的整体实力。

蔓楼兰：

“新工匠”精神代表

1997年在上海创立的蔓楼兰品牌，如今已成为上海制造“新工匠”精神代表。这是一家集研发、生产、销售于一体的新中式轻奢服饰公司，始终专注海派旗袍的传承、创新与发展，以“发扬海派文化”为己任，“让旗袍重新进入日常生活”为愿景。

目前，企业旗下拥有“蔓楼兰”、“Peony Angel”、“廿伍”、“和揖”四个服装品牌。其中，“蔓楼兰”品牌已有20年的发展历程，并且连续多年荣获“上海名牌”和“上海市著名商标”等荣誉，在全国近17个省市区，拥有近60家品牌专柜和专卖店。

近年来，蔓楼兰在国际舞台上频繁亮相，米兰世博会、意大利佛罗伦萨时尚论坛、巴黎中国周、米兰时装周……都有蔓楼兰旗袍美丽的身影。蔓楼兰在旗袍制作方面对原材料、工序、工艺有严格要求，面料上主要采用高档丝绸、法国蕾丝以及日本三醋酸面料等优质面料，并且所有面料均有严苛的环保方面的要求。

蔓楼兰还在行业内首家实现将3D扫描技术结合进高级立体裁剪流程。通过3D扫描将客户体型数据进行精确记录，然后将客户的体型进行人台打印，直接在客户的人体人台上进行立体裁剪，最终大幅度提升顾客的一次交付满意度。