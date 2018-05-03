导盲犬随主人入住酒店屡屡被拒-大多数酒店将导盲犬视作宠物，不允许入住　现行法律规定存有盲点

晨报记者 李晓明

对于盲人来说，导盲犬几乎就是他们的第二双“眼睛”。然而，近日盲人歌手周云蓬带着自己的导盲犬在上海入住酒店时，却遭到拒绝，这让他无比失望。实际上，这样的尴尬并非孤例。周云蓬表示，他在外出表演入住酒店时，经常因为携带导盲犬而被拒之门外。

记者调查发现，酒店行业将导盲犬视作宠物，大多数酒店都明确规定不允许携带宠物入住。而相关法律对于盲人是否可以携带导盲犬入住酒店并无明确规定，这也导致了导盲犬出行的尴尬。

导盲犬屡被拒之门外

4月30日，盲人歌手周云蓬从南京赶往上海，参加5月1日上海草莓音乐节活动，然而在入住酒店时却遭遇尴尬。

周云蓬有一只导盲犬“熊熊”，已经陪伴他多年，每次出行总是带着它，乘车、坐飞机、住宾馆也是形影不离。这次来沪他们本来准备入住外高桥喜来登酒店，结果在办理入住时，遭到酒店方的拒绝。

昨天，记者联系上周云蓬的经纪人，向其证实了此事属实。“喜来登拒绝‘熊熊’的理由是他们是保税区里面的酒店，说我们没有携带宠物的卫生许可证。”经过再三沟通，酒店方还是不允许周云蓬携带“熊熊”一起入住。无奈之下，只能另觅他处。

实际上，因为“熊熊”的住宿问题，周云蓬的这次出行几经波折。据介绍，4月28日周云蓬带着“熊熊”从大理出发，飞往杭州。然后分别到宁波、南京、上海三个地方参加演出活动，结果在住宿时遭遇不一。宁波的威斯汀酒店接受客人携带导盲犬一起入住。然而到了南京，禄口机场铂尔曼酒店拒绝“熊熊”入住，理由是担心熊熊的毛发通过通风系统进入其他房间。到了上海，再次被外高桥喜来登酒店以另一种理由拒绝。

带着“熊熊”住店屡屡被拒，也让周云蓬非常失望。他在微博上表示，导盲犬是带着视障人士走路的工作犬，工作非常辛苦，值得尊重，拒绝它就等于拒绝一部分视障人士。他呼吁，希望公共场所能够遵守国家相关规定接纳导盲犬，也希望更多的酒店能接受导盲犬。

酒店将导盲犬视作宠物

对于周云蓬的遭遇，记者昨日联系到上海外高桥喜来登酒店，酒店方表示，按照酒店规定，是不允许宠物入住的，而导盲犬被视作宠物。

喜来登酒店工作人员向记者表示，一直以来酒店都是明确规定不允许客人携带宠物入住的，即使带了宠物的卫生许可证也不行。至于为何不能带宠物入住？对方表示，这就是酒店的规定，自己并不清楚具体原因。

记者昨日又致电了万豪、喜来登、洲际等几家高星级酒店，对方均表示不允许客人携带宠物入住。而锦江之星、汉庭、如家等连锁酒店，也同样表示不允许带宠物入住。

据酒店业内人士介绍，酒店拒绝客人携带宠物入住几乎是一个行业潜规则，尤其是在一些高档酒店。最主要的原因是担心宠物进入会对其他客人产生影响。比如宠物吵闹、卫生情况，甚至担心会不会发生伤人事件，一旦发生类似摩擦客人就会投诉，对酒店声誉也会造成不良影响，所以很多酒店基本上就不允许客人携带宠物入住了。

也有少数酒店允许携带宠物入住。记者了解到，包括崇明金茂凯悦、浦东证大丽笙等星级酒店均允许宠物进入房间。甚至有酒店将此作为卖点，有专门的宠物客房，不过数量有限，需要提前预约。

乘车住店常遭遇种种限制

“熊熊”屡屡被酒店拒之门外，理由是“不允许宠物入住”的酒店规 定。那么，导盲犬究竟是否属于宠物，适用这一酒店规则吗？

对此，有酒店人士认为，导盲犬虽然作用不一样，但其实质还是犬类，而且是大型犬，绝大多数客人还是会将其视作宠物犬，酒店方也会按照宠物政策对待。

而周云蓬则对此有异议。他认为，导盲犬是工作犬，不能被视作宠物对待。和普通宠物犬不一样的是，导盲犬一开始选用的，就是温和、不带攻击性的品种，经历了严格的训练，有惊人的忍耐力，除了工作，其他时间都会保持安静。

周云蓬还以“熊熊”的例子说明：这次他带着“熊熊”从大理出发，从杭州辗转到宁波、南京、上海，一路奔波。“熊熊”乘机前十小时不能喝水吃饭，长途坐车一下车就干呕，还要陪着他上台演出，非常辛苦，但都坚持了下来。

更有专家指出，原本国内的导盲犬供应就严重不足，加上导盲犬在乘车、坐飞机、住店等出行方面受到种种限制，部分已投入使用的导盲犬仍只能待在家中，沦为宠物，令人叹息。

相关法律缺乏明确规定

除了社会大众对于导盲犬的认知不足外，相关法律法规的不完善，也给导盲犬的出行造成了障碍。

记者了解到，目前关于携带导盲犬出行规定的，尚无专门的法律法规。新修订的《中华人民共和国残疾人保障法》 只有一条相关内容：“盲人携带导盲犬出入公共场所，应当遵守国家有关规定。”

我国《无障碍环境建设条例》规定：“视力残疾人携带导盲犬出入公共场所，应当遵守国家有关规定，公共场所的工作人员应当按照国家有关规定提供无障碍服务。”机场、火车站、酒店均属于公共场所，也就说，法律规定是允许携带导盲犬进入宾馆的。但是却未明确导盲犬是否可以和视障者共同入住酒店房间。同样，法律、法规也没有禁止导盲犬与视障者共同入住酒店房间。在是与否之间，没有明确的约定。导致在实际操作中，酒店基本都根据自身情况制定了相关的标准。

具体到本市，根据《上海市养犬管理条例》第二十三条规定：“禁止携带犬只进入办公楼、学校、医院、体育场馆、博物馆、图书馆、文化娱乐场所、候车(机、船)室、餐饮场所、商场、宾馆等场所或者乘坐公共汽车、电车、轨道交通等公共交通工具。”不过也明确说明：“盲人携带导盲犬的，不受本条规定的限制。”同样允许盲人携带导盲犬进入商场、宾馆等公共场所，但对于是否可以入住宾馆，也没有明确规定。

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公共场所无障碍服务应更人性化

记者 谢克伟

晨报讯 记者在《上海市养犬管理条例》 里未查询到上述单位拒绝盲人携带导盲犬进入的处罚规定。这可能让一些场所由于缺乏制约，而对导盲犬的相关规定不予重视。

一名长期研究导盲犬规定的业内人士认为，允许盲人携带导盲犬进入宾馆，就是为了方便盲人在宾馆期间生活和开展活动，如果拒绝导盲犬入住，就失去了携带导盲犬进宾馆的意义。事实上，允许盲人携带导盲犬进入宾馆，却不允许同时入住既不符合逻辑，也与《上海市养犬管理条例》 的精神相违背。

该人士同时告诉记者，上海从2007年开始训练导盲犬，目前服役的导盲犬有36条。在导盲犬服役之初，由于大家不了解，常常发生导盲犬被拒绝进入公共场所的情况，但之后遭拒情况逐年减少，近两年上海很少发生过有关导盲犬遭拒进入公共场所的投诉。

对此，专家呼吁，关爱残疾人应该实实在在为他们打开方便之门，而不是应该设置重重障碍。酒店等公共场所的无障碍服务应该更加人性化，而不是墨守成规。政府也应该在政策法规的制定上更加完善，从制度层面规范社会行为。