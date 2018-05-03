今年已查获闯红灯、逆向行驶13127起，将继续增加抓拍设备-非机动车、行人交通违法或影响征信

晨报记者 张 硕

自2017年7月起，上海市公安局交通警察总队开始试点利用“电子警察”查处非机动车和行人交通违法行为。统计显示，今年1-4月，“电子警察”已累计有效抓拍非机动车和行人交通违法13127起。其中，非机动车闯红灯1527起、非机动车逆向行驶6157起、行人闯红灯5443起，并通过挂号信、短信、上海交警APP等方式进行了违法告知。

在累计抓拍的13127起非机动车和行人交通违法中，已累计处罚2660起。其中，当事人通过上海交警APP处理1555起（非机动车728起，行人827起），占处罚数的58.5%；主动前往公安交警违法审理窗口处理1105起（非机动车397起，行人708起），占处罚数的41.5%。

加强现场执法力度

据悉，目前抓拍行人、非机动车违法行为的“电子警察”，分别设置在南京西路常德路、淮海中路成都南路、淮海中路襄阳南路、陆家浜路西藏南路、金沙江路中山北路、武宁路长寿路、威宁路新渔东路等路口。

交警总队相关部门负责人表示，结合交通大整治的整体推进，在目前试点基础上，公安交警部门将进一步推进“电子警察”查处非机动车和行人交通违法的布局，逐步在外环线内关键路口与郊区中心城主要路口加大覆盖面，通过科技手段继续对非机动车和行人违法进行整治，改善广大市民群众的交通出行环境。同时，继续加强现场执法力度，通过“现场执法+电子警察”等手段，对非机动车和行人违法进行“全覆盖、零容忍”的整治。

提高处罚的落实率

据交警总队相关负责人介绍，将在前期对非机动车和行人违法行为进行试点公示公告的基础上，继续争取公益媒体支持，扩大公示公告范围和频率，督促当事人主动接受处理，市民也可通过手机下载上海交警APP主动查询和处理自己的违法。

对多次违法且拒不接受处理的当事人，在违法告知无果的情况下，公安交警部门将通过上门告知、上门处理等方式，进一步提高处罚的落实率。同时，交警总队将在此基础上，积极争取征信部门支持，探索将非机动车、行人多次严重交通违法信息纳入个人征信系统。