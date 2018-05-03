怎么养老？问“养老顾问”-上海首批68家服务点运行　下半年智能顾问线上服务

晨报记者 陈里予

“这个‘养老顾问’好！我们老年人眼睛、耳朵不好用，也不懂（相关政策），刚好问问他们。”81岁阿婆张莲花说。上海社区“养老顾问”试点昨天启动，上海首批68家社区“养老顾问”点正式挂牌。上海市民政局副局长蒋蕊透露，“养老顾问”是让老人更便捷地找到适合自己的养老服务，最终决定权在于老年人自己。今年下半年，智能“养老顾问”还将在线上为老人服务。

社区“养老顾问”，是上海民政工作的一个探索。未来，在社区“养老顾问”试点的基础上，还会考虑在街镇、居村等层面推出一系列“社区民生顾问”制度，在各类民生需求和各项民生保障政策之间架起直接沟通的桥梁和机制，更有针对性满足群众的个性化需求，彻底解决服务供给与群众需求脱节的问题，进一步畅通为民服务的“最后一公里”。

老人关心社区居家资源

昨天一早，徐家宅路93号的静安区芷江西路街道社区综合为老服务中心三楼热闹非凡。作为首批68家“养老顾问”服务点之一，该中心迎来“银发一族”排队咨询。三名“养老顾问”将一起服务芷江西路社区内2.2万名老人。

首批社区“养老顾问”唐海波一早已经上岗。“为老人出出主意，提供养老服务信息，和老人、和老人子女面对面地选择养老服务资源，了解老人们的养老服务需求。”唐海波说，以前曾在居家养老服务中心工作多年，比较熟悉社区里的养老资源和目前的养老政策，“每位老人经济情况、身体情况都不相同，会根据他们每个人的需求提供个性化的建议。”从昨天起，他还有一个重要任务，就是及时了解社区里老人对养老服务的需求。对于反映集中的问题，他将汇总给区里，起到桥梁的作用。

9点，66岁的陈正肴正在咨询。陈正肴现在还是低龄老人，没有太多养老服务的需求，不过她对接的11位老人中有七位是失能老人。她坦言，平时只能看看老人情况，无法提供服务。几位失能老人希望有人上门洗澡、理发，“我今天来就是来问问如何让这些失能老人在家得到上门服务。”记者了解到，相对于了解社区里的养老机构情况，更多老人们关心社区居家资源，比如哪里是助餐点、达到什么要求可以进托老所、目前长护险覆盖的服务内容等。

未来服务点有三种类型

首批68家“养老顾问”服务点设在哪里？上海市民政局副局长蒋蕊透露，考虑到街镇综合为老服务中心的条件已相对成熟，所以首批公布试点的社区“养老顾问”服务点，都设在街镇综合为老服务中心内，依托现有工作力量以及街镇其他养老工作管理人员，提供顾问服务。截至去年底，上海已经建成100家综合为老服务中心，这些综合体嵌入社区，属于老年人生活环境的一部分，它们熟悉社区老人，也深得老人信任，它们拥有一批熟悉养老服务政策和资源的工作人员，“首批试点机构不求量多，虽然街镇报名非常踊跃，我们还是反复筛选、排摸、确认，确保落实岗位和人员，最终确定了68家”。

今后，在总结试点经验的基础上，市民政部门还会考虑将社区“养老顾问”服务点，设在居村委会办公接待场所内，依托居村委会成员提供顾问服务，或设在社区专业养老服务机构内，依托机构管理或服务人员提供顾问服务。换言之，未来的社区“养老顾问”服务点会有三种类型。

首批养老顾问予以培训

社区“养老顾问”也是精挑细选。上海民政部门已对上海首批社区养老顾问员进行了培训，也发放了政策咨询手册，今后将持续进行培训。养老顾问员还有很重要的一点，就是要有爱心、有耐心、擅长与老年人沟通。

据悉，“养老顾问”的服务分为基本服务和拓展服务两类。其中，基本服务主要为老年人提供养老服务资源介绍，包括辖区内养老机构、社区托养机构等各类养老设施以及各类居家养老服务项目等信息；提供养老政策指导，包括养老服务补贴、长期护理保险等基本公共政策的指导和办事指南。上述服务，今后三种类型的社区“养老顾问”点都必须提供。

同时，对于设在街镇综合为老服务中心内的社区“养老顾问”点，在做好基本服务的基础上，能够开展拓展服务，比如：开发和推介适合不同老年人特点的养老服务清单，提供家庭养老支持，组建顾问团队定期或不定期到社区做巡回宣介等。一言蔽之，“养老顾问”制度，就是利用各类社会服务设施、机构和人员等资源，为市民特别是老年人寻找养老服务提供支撑，让“养老顾问”帮助老年人分析自己需要什么样的服务，到哪里去找到合适、匹配的服务，使养老供需信息对称、养老资源分配优化。

智能“养老顾问”将露面

为什么要试点推行社区“养老顾问”？上海市民政局透露，目前，上海的各类养老服务资源比较丰富，比如，已建有703家养老机构、127家社区长者照护之家、560家老年人日间服务中心、334家社区居家服务组织等。同时，也制定了不少有关社会养老服务的政策。但是，近一个时期以来，市民政部门在居村社区所做的大量基层调研发现，不少老年人在需要养老服务的时候，往往还是感到对政策不清楚、找资源有困难。推行社区“养老顾问”，可以为老年人解释相关政策、介绍养老服务资源、推荐适合自己的养老服务项目。

与此同时，在传统观念中，养老服务的主要选择是进养老机构，但事实上，在社区有很多居家养老服务的类型，比如提供短期托养服务的长者照护之家、提供日托服务的老年人日间服务中心、提供上门养老服务的居家服务组织等。社区“养老顾问”可以帮助有需要的老年人选择适合自己的服务形式，让养老服务的资源合理配置。

市民政部门昨天透露，正在研究社区“养老顾问”的功能拓展。依托市综合为老服务信息平台，开发智能“养老顾问”系统，供市民和顾问点查询、使用。蒋蕊透露，智能养老顾问最快下半年敬老月推出，目前模块已经在设计中，将根据老人的经济状况、年龄、身体状况，住在郊区还是市中心，需要居家养老还是进养老机构、日托所，信息匹配后给老人提供一个最适合的养老方案。