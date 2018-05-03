新华社评论员：以奋斗之我圆梦青春中国

来源：新华网

新华社北京５月２日电 题：以奋斗之我圆梦青春中国

新华社评论员

“以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦”。在五四青年节和北京大学建校１２０周年校庆日来临之际，习近平总书记来到北大考察，向广大青年致以节日问候，激励莘莘学子为国家和民族未来担当重任。在鲜花盛开的５月，总书记的殷切嘱托为青年成长成才指明方向和路径，激扬起奋发向上的青春力量。

一部民族复兴史，也是一部青年奋斗史。从站起来、富起来到强起来，一代代青年前赴后继、顽强拼搏，在历史洪流中谱写了可歌可泣的青春篇章。时序更替，梦想前行。作为中国特色社会主义建设者和接班人，作为同新时代共同前进的一代，广大青年既拥有广阔发展空间，也承载着伟大时代使命，既是追梦者，也是圆梦人。实现中华民族伟大复兴的中国梦，广大青年可谓生逢其时、重任在肩。以激情和理想不懈追梦，以奋斗和奉献勇于圆梦，是新时代的呼唤，是祖国和人民的期盼。

圆梦新时代，青年当做忠诚担当的接班人。在茫茫大漠戈壁的火箭发射场，在脱贫攻坚的广袤土地上，在驶向深蓝海洋的护航编队中，在创新创业的时代热潮中，越来越多的青年正大显身手、建功立业。他们把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，于辛勤耕耘中迎来了人生的丰收。无数精彩的青春故事，印证着一个朴素而深刻的道理：只有忠于祖国、忠于人民，坚定不移扎根人民、奉献国家，人生才有正确的方向，奋斗才有持久的动力，不断向着目标勇毅笃行。

圆梦新时代，青年当做理想坚定的奋斗者。无论是走好人生之路，还是国家发展振兴，道路不会一帆风顺，唯有不懈奋斗，方能攻坚克难、砥砺前行。“先立乎其大者，则其小者不能夺也。”立下鸿鹄之志，筑牢坚如磐石的信念，才能面对困难不气馁，面对成绩不自满，永远以勇于开拓、顽强拼搏的奋斗姿态向前挺进。惜取人生黄金时光，求真学问、练真本领，通过学习知识，掌握事物发展规律，通晓天下道理，丰富自身学识，奋斗才能拥有深厚的底气。眼中有远方、心中有阳光、脚下有力量——沿着奋斗之路走下去，青年必将书写无悔的人生，收获充实而美好的青春记忆。

圆梦新时代，青年当做知行合一的实干家。天下大事必作于细，必成于实。没有求真务实的态度，缺少脚踏实地的行动，一切都将是镜中月、水中花。新时代的青年有着大好机遇，关键是要迈稳步子、久久为功，最忌心浮气躁、急功近利。“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”把吃苦当作磨砺自己的机会，把实践当作锻炼自己的舞台，舍得下苦干实干的真功夫，就一定能在新时代干出一番事业，创造无愧于使命的骄人业绩。

“团结起来，振兴中华”，令人心潮澎湃的呼声又一次激荡在北大校园，这是广大青年的不变初心，也是迈向未来的奋斗宣言。担当起时代使命，汇聚起青春力量，中华民族伟大复兴必将在我们的共同奋斗中梦想成真。

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新华时评：做青春中国的追梦者圆梦人

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