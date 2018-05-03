来源：新华网

北京大学西校门（5月2日摄）。 新华社记者 张晨霖 摄

新华社北京5月2日电 题：扎根人民、奉献国家——习近平总书记的考察在北大师生中引起热烈反响

新华社记者吴晶、胡浩、施雨岑、魏梦佳

“扎根人民，奉献国家”——5月2日，习近平总书记考察北京大学，美丽的燕园回响着总书记的殷殷嘱托。

在五四青年节和北京大学建校120周年校庆日即将来临之际，习近平总书记考察北京大学，对学校建设、人才培养等提出殷切期望，在北大师生中引起热烈反响。

5月2日，北京大学马克思主义学院执行院长孙熙国接受新华社记者采访。新华社记者 张晨霖 摄

办好中国特色世界一流大学

时隔4年，习近平总书记再次来到北大，让北大师生倍感振奋。

2014年5月4日，习近平总书记在北大考察时，提出了“扎根中国大地办大学”等重要思想。这一次考察，他提出，高校要牢牢抓住培养社会主义建设者和接班人这个根本任务，坚持办学正确政治方向，建设高素质教师队伍，形成高水平人才培养体系，努力建设中国特色世界一流大学。

“习总书记的重要讲话为我们坚持办学正确政治方向、建设高素质教师队伍、形成高水平人才培养体系提供了根本遵循。”北京大学党委书记郝平说，我们要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，把培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人作为评价办学成效的根本标准，更好地把思想政治工作融入教育教学全过程，培养更多具有爱国情怀、社会责任感、创新精神和实践能力的优秀人才，推进教育事业科学发展，创建中国特色世界一流大学。

习近平总书记在考察时指出，国家发展同大学发展相辅相成。我们要在国家发展进程中办好高等教育，办出世界一流大学，首先要在体现中国特色上下功夫。

“坚持中国特色，关键是要把‘四个自信’转化为办好中国特色世界一流大学的自信。”数学科学学院教授、中国科学院院士张平文说，我们要按照习近平总书记提出的要求，抓好马克思主义理论教育，帮助学生真正认清面临的时代课题，认清中国和世界发展大势，为学生成长成才打下科学思想基础，引导广大师生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。

北京大学校长林建华说，全校师生要把思想和行动统一到重要讲话精神上来，把智慧和力量凝聚到习近平总书记提出的要求和任务上来，不断产出新知识、新思想、前沿科学和未来技术，为国家发展提供更有力的支撑，为办好中国特色世界一流大学作出应有贡献。

5月2日，北京大学生命科学学院教授、干细胞研究中心主任邓宏魁接受记者采访。新华社记者 张晨霖 摄

担当起学生健康成长指导者和引路人的责任

建设政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍是大学建设的基础性工作。

“什么是高素质的教师队伍？我认为首先要有理想信念，还要有道德情操、扎实知识和仁爱之心。”马克思主义学院执行院长孙熙国说，“习总书记要求教师以德立身、以德立学、以德施教。这个德是大德，就是物质世界的规律。”

孙熙国认为，“习近平总书记提出要‘知行合一’，我们要不折不扣地照着总书记的话去做，把工作做好。每位教师都应该把总书记的要求内化于心，做好教师的本分，立德树人，行为世范。”

作为北大教师和基层党委书记代表，经济学院党委书记董志勇参加了习近平总书记与师生们的座谈会，现场亲耳聆听了重要讲话。

“习近平总书记说，培养社会主义建设者和接班人，是我们党的教育方针，是我国各级各类学校的共同使命。作为北大的老师，得天下英才教之育之，既是一个荣耀，也是一个责任。”董志勇说，习近平总书记强调，“要坚持教育者先受教育”，作为北大教师，我们更要不断提高自己的思想政治素质，以正确的理论引领学生；要不断提高业务素质，以丰富的专业知识培育学生；要不断强化教师职业道德建设和科学精神的培养，以高尚的情操感染学生，爱生奉献，教书育人。

要培养出一流的人才，需要德才兼备的教师，也需要科学高效的人才培养体系。

“要培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队”。习近平总书记的一席话，引发了生命科学学院教授、北大干细胞研究中心主任邓宏魁的强烈共鸣：“作为国家科技创新的重要队伍，今后我们高校科研人员还要培养造就更多具有国际水平的科技人才和创新团队，把重大科技创新成果牢牢掌握在自己手上，用创新成果推动、服务国家和民族发展。”

北京大学英杰交流中心外景（5月2日摄）。 新华社记者 张晨霖 摄

每一个青年都应该成为社会主义建设者和接班人

要以社会主义建设者和接班人的使命担当，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国而努力奋斗，让中华民族伟大复兴在我们的奋斗中梦想成真。习近平总书记的谆谆教诲，令莘莘学子如沐春风、倍感鼓舞。

“习总书记的话语，让我强烈感到，国家的事、民族的事，就是我们青年的事。”政府管理学院2017级硕士研究生邹瑞阳说，只有接力传承和发扬五四精神，牢记并努力践行爱国、励志、求真、力行的要求，我们才能真正成为德智体美全面发展的社会主义合格建设者和接班人。

未名湖畔、博雅塔下，总书记的激励与鞭策引发了北大学子的热议与思考：在新时代的历史洪流中，北大的新青年应该留下怎样的印记？

扎根人民，奉献国家——参加师生座谈会的心理与认知科学学院本科生宋玺对习近平总书记的这句话印象深刻。这个心怀从军报国梦想的姑娘，曾是中国海军第25批赴亚丁湾护航编队唯一的女陆战队员。她说：“大学生不能脱离群众，要扎根人民、沉到基层去，方能不虚度年华，让青春绽放得更加灿烂。”

全新的起点，全新的征程。

千里之外的日喀则，北大山鹰社队员得知了习近平总书记到校考察的消息。

“队员们纷纷表示，习总书记的重要讲话为青年人未来的发展指明奋斗方向，将指引他们勇攀一座座新的高峰，为祖国和人民赢得更多荣誉。”北京大学团委书记陈永利说。

身处新时代，广大青年建功立业的舞台空前广阔、梦想成真的前景空前光明。

“追梦需要激情和理想，圆梦需要奋斗和奉献。”一直热衷于志愿服务工作的教育学院硕士研究生李晓丹说，“习近平总书记说，广大青年既是追梦者，也是圆梦人。这不仅是对我们的鼓励，更是对我们的鞭策。我将以更大的奉献精神，投身于志愿服务工作，做有理想有担当的新人，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。”