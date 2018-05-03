人民日报评论员：肩负起国家和民族的希望

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新华社北京5月2日电 人民日报5月3日评论员文章：肩负起国家和民族的希望

青年兴则国家兴，青年强则国家强，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望。

“广大青年要成为实现中华民族伟大复兴的生力军，肩负起国家和民族的希望。”在五四青年节和北京大学建校120周年校庆日即将来临之际，习近平总书记来到北京大学考察，与莘莘学子共话追梦的激情和理想、圆梦的奋斗与奉献，深刻阐述建设中国特色世界一流大学的政治方向和实现路径，为广大青年提供健康成长的指引，为高校建设擘画清晰的未来蓝图。未名湖畔的叮嘱，博雅塔下的勉励，让无数青年心潮澎湃、热血沸腾，极大鼓舞起年轻一代为理想奋斗的信心与决心。

青年是追梦者，也是圆梦人。中国的未来属于青年，中华民族的未来也属于青年。青年一代的理想信念、精神状态、综合素质，是一个国家发展活力的重要体现，也是一个国家核心竞争力的重要因素。中国特色社会主义进入新时代，中国日益走近世界舞台中央，中华民族距离伟大复兴的目标从未如此之近，广大青年生逢其时，也重任在肩。追梦需要激情和理想，圆梦需要奋斗和奉献。当此之时，正需要广大青年在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，为国家建设、民族复兴凝聚起磅礴的青春力量。

一代人有一代人的使命，青年人有青年人的担当。当代青年朝气蓬勃、好学上进、视野宽广、开放自信，可爱、可信、可贵、可为，是同新时代共同前进的一代。广大青年既拥有广阔发展空间，也承载着伟大时代使命。从宁静的校园到忙碌的工厂，从科技的潮头到创业的前沿，新时代的大舞台上，处处刻印下青年奋斗的脚步，处处洋溢着青春火热的激情。在不同领域里奔跑的青春身影，把理想和抱负熔铸在脚踏实地的前进征程中。用中国梦激扬青春梦、将青春梦融入中国梦，“青春是用来奋斗的”，正是这一代青年共同的心声。肩负起国家民族的希望，与时代同心同向同行，广大青年就一定能在为人民利益的不懈奋斗中绽放青春光芒。

习近平总书记在重要讲话中，对青年提出了希望和要求：忠于祖国、忠于人民，立鸿鹄志、做奋斗者，求真学问、练真本领，知行合一、做实干家。这是青年一代健康成长必须遵循的路径、必须坚持的方向。爱国爱民才能立德立功，青年需要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起。立志奋斗才能梦想成真，青年需要培养奋斗精神、做到理想坚定，在拼搏中放飞人生梦想。真学真练才能成长成才，青年需要通过学习知识，掌握事物发展规律，为国争光、为民造福。实干苦干才能成就事业，青年需要面向实际、深入实践，依靠勤劳和汗水开辟人生和事业前程。牢记习近平总书记的希望和要求，为祖国、为人民、为民族而奋进、而开拓、而奉献，广大青年必将书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。

“红楼飞雪，一时英杰，先哲曾书写，爱国进步民主科学”。百廿北大，激荡着青春的理想与活力，“团结起来，振兴中华”的口号响彻美丽的燕园。更紧密地与国家、民族和人民的需要结合起来，广大青年一定能以青春之我、奋斗之我，创建青春之国家，青春之民族，中华民族伟大复兴一定会在一代代青年的接力奋斗中变为现实。

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