【央视快评】让中华民族伟大复兴在奋斗中梦想成真

来源：央视网

“当代青年是同新时代共同前进的一代。广大青年既拥有广阔发展空间，也承载着伟大时代使命。每一个青年都应该成为社会主义建设者和接班人，不辱时代使命，不负人民期望。”在五四青年节到来之际，习近平总书记到北京大学考察，对广大青年学子提出殷切希望。总书记的青春寄语，指明了当代青年的时代坐标和历史重任，给亿万青年以巨大的鼓舞和信心。

青年兴则国家兴，青年强则国家强。习近平总书记多次强调青年是祖国的未来和希望。总书记指出，青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。自“五四”运动以来，一代代青年为民族独立人民解放国家富强上下求索冲锋在前。无论是革命年代，还是祖国建设和改革岁月，青年始终是党和人民事业的生力军和突击队。与老一辈们相比，新时代的中国青年成长于中国发展最快最好的时期，拥有广博的知识、开阔的视野和广阔的舞台，是实现中华民族伟大复兴的强大生力军。

脚踏坚实的祖国大地，唱响新时代的青春之歌。当代青年要自觉响应习近平总书记的号召，在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦，在奋斗中实现人生价值，努力成为社会主义合格建设者和可靠接班人。

坚定正确的政治方向、忠贞不渝的理想信念，是成业谋事之基。当代青年要树立正确政治方向，听党话，跟党走。这就要求我们必须深入研究学习马克思主义，学会运用马克思主义立场观点方法观察世界、分析世界，尤其要深入研究学习习近平新时代中国特色社会主义思想这一当代中国马克思主义，为自身成长成才打下科学思想基础。这是青年的政治选择，也是人生航向。

心中有阳光，脚下就有力量。当代青年要自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，“立鸿鹄志、做奋斗者，培养奋斗精神，做到理想坚定，信念执著，不怕困难，勇于开拓，顽强拼搏，永不气馁。”

当代青年要海阔天空地想，更要脚踏实地去干，要做到博学广识，实干苦干。梦想从学习开始，事业靠本领成就。青年只有求真学问、练真本领，才能更好为国争光、为民造福。道不可坐论，德不可空谈。青年要知行合一、做实干家，面向实际、深入实践，严谨务实、苦干实干，才能在新时代干出一番事业。

当代青年要志存高远，必须与时代同进步，与祖国共命运。要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，更好地实现自身价值，在国家的崛起和民族的腾飞中争取光明美好的未来。

一代人有一代人的青春，一代人有一代人的使命。当代青年生逢其时又重任在肩。广大青年是追梦者，也是圆梦者。正如习近平总书记所指出：“中国梦是我们的，更是你们青年一代的。”总书记离开北大校园时，青年学子们齐声高喊“团结起来、振兴中华”，高唱《歌唱祖国》，这是一代有志青年的宣誓，也折射了当代青年的朝气和担当。当代青年要义无反顾，勇做新时代的弄潮儿，在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想，书写人生华章，让中华民族伟大复兴在青春的奋斗中梦想成真。（央视评论员）